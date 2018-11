Listennominierung SPD stellt Kandidaten für Gemeinderat auf

Ulm / Christine Liebhardt

Besonders gut geht es der alten Tante SPD zurzeit nicht. Deutschlandweit ist sie in Umfragen auf Schrumpfkurs, und auch, wenn Bundes- und Kommunalpolitik zwei unterschiedliche Welten sind: Selbst in Ulm verliert manch früher aussichtsreicher Listenplatz an Sicherheit. Kein Wunder also, dass es bei der Listennominierung für den Gemeinderat am Donnerstagabend in den vollen Ulmer Stuben zu Rangkämpfen kam. Und das, obwohl der Kreisvorstand sich alle Mühe gegeben hatte, im Dialog mit den Mitgliedern eine Liste für die Kommunalwahl im kommenden Mai aufzustellen, die alle Ortsteile und Strömungen innerhalb der Partei gerecht abbildet, wie der Vorsitzende Martin Ansbacher zuvor versichert hatte.

Unterschiedliche Profile

Doch dann kam die erste Überraschung schon beim vierten Listenplatz. Bei den ersten drei Kandidaten – Martin Ansbacher, Dorothee Kühne und Martin Rivoir – war sich die SPD noch einig gewesen. Doch als es um die nächste Frau ging, die der Ulmer Kreisvorstand für den Gemeinderat vorgeschlagen hatte, regte sich bei manchen Mitgliedern Widerspruch.

Dass dort und damit erstmals so weit vorne die Lehrerin Ulrike Schanz stand, passte Stadtführer Thomas Jetter nicht. Beziehungsweise: Er fand, dass dort eine andere Ulrike besser aufgehoben wäre – die mit Nachnamen Häufele, Listenvorschlag Platz 10. „Ulrike Häufele ist unglaublich engagiert im Ulmer Süden“, hob er an. „Wenn wir dort Stimmen holen wollen, sollte sie auf Platz vier.“ Das sah die Angesprochene auch so. Häufele, 65, ist Ortschaftsrätin für Gögglingen und Donaustetten. und Sprecherin der RPG Wiblingen. Sie hat sich etwa für das Wohngebiet „Beim Brückle“ in Donaustetten eingesetzt und ist dafür, den Binsenweiher als Naherholungsgebiet auszubauen, „denn Wiblingen wird weiter verdichtet“.

Ganz anders das Profil von Ulrike Schanz. „Der Gemeinderat würde ohne mich älter aussehen“, sagte die 39-Jährige: „Vor allem bei den Frauen.“ Bei ihnen liege das Durchschnittsalter im Rat bei 65 Jahren. Sie bezeichnet sich als „aktive Antifaschistin“, setzt sich ein für Bildungsgerechtigkeit und Integration. Und sie hat die Ulmer Jusos hinter sich, deren Vorsitzender Matthias Lamprecht sich in einer kämpferischen Rede für sie einsetzte: „Wir sind keine Rentnerpartei, sondern müssen breit alle repräsentieren.“

Nein, grün sind sie sich nicht, die Jugendorganisation und die Partei, das ist deutlich spürbar an diesem Abend. In der folgenden Abstimmung konnte Schanz ihren Platz mit klarem Vorsprung verteidigen: Bei vier Enthaltungen bekam sie 55 Ja-Stimmen, auf Häufele entfielen 22 Ja-Stimmen.

Wesentlich knapper fiel dann allerdings der kurz darauf folgende Kampf um Platz 9 aus, den der ursprünglich dort vorgeschlagene Fraktionsgeschäftsführer der SPD Holger Oellermann an Kantinenchef Robert Albrecht verliert: mit 35 zu 39 Stimmen (vier Enthaltungen). Zwei Mal hat die Zählkommission die Ergebnisse überprüft, um ganz sicher zu gehen. Beide Kandidaten hatten sich in ihrer Vorstellung dem Kampf gegen Rechts verschrieben: „Die AfD-Querulanten werden den Grundkonsens in unserer Stadt gefährden“, warnte Oellermann. Und Albrecht rief auf: „Wir müssen verhindern, dass die AfD in den Gemeinderat einzieht.“

Vor der Wahl hatte Martin Ansbacher betont: „Es gab keine Mauschelei.“ Die SPD-Liste ist quotiert mit männlichen und weiblichen Kandidaten besetzt und bilde allen Gesellschaftsschichten ab: Es kandidieren Ärzte, Wirte, Sozialpädagoginnen, Abiturientinnen, Softwareentwickler, Notfallsanitäter und Uni-Professoren. Stadträtin Katja Adler hatte sich nach 20 Jahren im Gemeinderat nicht mehr aufstellen lassen – im Gegensatz zu ihrem Mann Prof. Guido Adler (Platz 37). Die beiden jüngsten Kandidaten sind gerade 18 Jahre alt.