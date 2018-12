Nahverkehr SPD für Kombiticket im Nahverkehr

Ulm / swp

Wenn in der Eintrittskarte von großen Veranstaltungen der Fahrpreis für Bus und Straßenbahn enthalten ist, würde das mehr Menschen zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen, meint die SPD-Fraktion. Sie beantragt deshalb die Einführung von Kombitickets. Prädestiniert dafür seien Stadion und Theater, das mit der Inbetriebnahme der Linie 2 im Knotenpunkt der Straßenbahnlinien liegt.

Die SPD-Fraktion setzt sich zudem für die Einführung eines Kurzstreckentarifs ein. Das sollte nach der Digitalisierung der Ding-Card in Form der Ding-App technisch leicht umzusetzen sein. „Andere Städte lenken so die Besucherströme in die öffentlichen Verkehrsmittel, diesem Beispiel sollten wir folgen.“