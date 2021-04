Hasan Sen wird nicht für die SPD in den Bundestagswahlkampf ziehen und richtet Vorwürfe an die Kreisverbandsführung und die jetzigen Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis. „Ich werde meine Kandidatur für die SPD nicht aufrechterhalten“, teilte Sen am Donnerstag mit. Der Illerkirchberger Bauun...