Führungen Spaziergänge mit dem OB starten wieder

Neu-Ulm / swp

Zwei Spaziergänge und zwei Radtouren stehen im ersten Halbjahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Stadtspaziergänge“ mit OB Gerold Noerenberg auf dem Programm. Los geht es am Montag, 23. April. Bei den Touren können die Teilnehmer die Stadt einmal aus einem anderen Blickwinkel heraus kennen lernen und einen Blick hinter die Kulissen von Einrichtungen und Baustellen werfen. Auf mehrfachen Wunsch von Bürgern bietet die Verwaltung am 16. Juli eine Besichtigungstour zur Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn an. Die Termine im Überblick:

Montag, 23. April: Stadtradtour „Gewässer natürlich“, Besichtigung der Renaturierung Landgraben nördlich der B 10, Gemarkung Burlafingen und Riffelbank. Treffpunkt: 17 Uhr, Rathausplatz.

Montag, 14. Mai: Stadtspaziergang „Soziale Stadt“, Besichtigung sozialer Einrichtungen in der Oststadt: Kita Offenhausen und Internationale Schule. Treffpunkt: 17 Uhr, Eingang Hallenbad, Kantstraße 4

Montag, 25. Juni: Stadtradtour „Schule und Sport“, Besichtigung der Mark-Twain-Schule und der Gustav-Benz-Halle. Treffpunkt: 17 Uhr, Rathausplatz.

Montag, 16. Juli: Stadtspaziergang „Entsorgung – Verwertung“, Besichtigung der Müllverbrennungsanlage in Weißenhorn. Diese Tour ist auf maximal 25 Teilnehmer beschränkt. Abfahrt Bus: 17 Uhr, Busbahnhof Neu-Ulm, Bahnsteig 8.

Die Termine für das zweite Halbjahr sind derzeit noch in Planung. Ein Termin steht allerdings bereits fest: die nächste Kindertour findet am 27. September statt und führt zur Polizei. Die erste Kindertour mit OB Noerenberg im Jahr 2017 kam laut Stadtverwaltung sehr gut an.

Info Die Teilnahme an den Spaziergängen und Radtouren ist kostenlos. Anmeldungen für alle Termine sind aber nötig und ab sofort bei der Abteilung Stadtplanung möglich, Tel. (0731) 70 50-31 01, E-Mail stadtplanung@neu-ulm.de. Die Teilnehmerzahl ist, wenn nicht anders angegeben, auf 30 Personen begrenzt.