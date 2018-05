Wettbewerb Spatzen brillieren beim Deutschen Chorwettbewerb

Freiburg / Jürgen Kanold

In der Faust-Stadt Staufen übernachten die Ulmer Spatzen in diesen Tagen, und zwar im Gästehaus Goethe und im Hotel „Löwen“, wo der leibhaftige Magier und Wunderheiler um 1541 bei einem misslungenen Experiment ums Leben gekommen sein soll. Ein bisschen Weimar also auch jetzt in Freiburg . . . ein gutes, ein schlechtes Omen? Vor vier Jahren holte der Jugendchor beim 9. Deutschen Chorwettbewerb in der Klassikerstadt einen sehr guten 3. Platz mit 22 Punkten – und diesmal?

Die Schwarzwald-Touristen sind von der Qualität der Ulmer bereits überzeugt: Am Mittwoch waren 63 Spatzen, darunter vier Jungs, in den Breisgau gefahren, abends probten sie nicht im Hotel, sondern auf dem Rathausplatz von Staufen bei schönstem Wetter: „Tolle Stimmung“, erzählt Dirigent Hans de Gilde. Gestern morgen dann ein kurzes Einsingen und Auflockern nach Klaviertönen von der Tablet-App, weil das E-Piano im Hotel vergessen worden ist, anschließend, Punkt zehn, Stellprobe im Forum Merzhausen, dem Wettbewerbsort.

Merzhausen? Die Musikstadt Freiburg hat ein wundervolles Konzerthaus am Hauptbahnhof, aber die Kategorie „D1 Mädchenchöre/Jugendchöre – gleiche Stimmen“ wird in einem modernen Mehrzwecksaal am Stadtrand ausgetragen. Bange Frage: Wie klingt‘s? Als würde ein imaginärer Vorhang zwischen der Bühne und den Zuhörerreihen hängen.

„Schwesterlein, Schwesterlein“, fragen die Spatzen volksliedhaft mit Brahms. „Ihr müsst spucken!“, ruft Hans de Gilde seinen jungen Sängerinnen und Sängern zu. „Ganz deutlich artikulieren, nicht lauter singen, aber heller, Spannung aufbauen und halten!“ Die Akustik dieses rund 500 Plätze bietenden Saals, in dem schon das Freiburger Barockorchester gastierte, Mark Forster auftrat und Manfred Eichers Label ECM 2016 ein Jazz-Festival veranstaltete, hilft einem Chor nicht: Man hört jeden falschen Ton, aber kein Nachhall trägt und weitet den Klang. „Das fordert sängerische Kondition“, sagt Barbara Comes, de Gildes Ehefrau und selbst Dirigentin, die aus den hinteren Reihen den Klang prüft: „Da müssen wir kämpfen.“

Das tun die Spatzen, und mutig und selbstbewusst sind sie schon deshalb, weil sie antreten. Für den baden-württembergischen Landesentscheid im Herbst in Bretten hatten nur zwei Chöre gemeldet. Auch deshalb, erzählt Hans de Gilde, weil das Pflichtstück, „Die Sternseherin“ von Knut Nystedt, „super schwierig“ sei. Die Spatzen siegten und qualifizierten sich mit 22,4 von 25 Punkten fürs Bundesfinale.

Sechs Konkurrenten

In Freiburg sind jetzt sieben Chöre am Start, und ein langjähriger Konkurrent der Spatzen, der Mädchenchor am Kölner Dom, wich in die Kategorie „F1 Kinderchöre – gleiche Stimmen bis 16 Jahre“ aus. Auch die Spatzen haben, schulisch bedingt, nur ein Durchschnittsalter von knapp 15 Jahren, möglich wären 17. Dass zwei Jahre mehr Stimmreife enorm viel bedeuten für die Chor-Qualität, liegt auf der Hand. Soweit zur Papierform. „Wir sind gut drauf, es kommt auf den Moment an“, sagt der 61-jährige de Gilde zu den Chancen seines Chors. Und dieser Moment war gestern Nachmittag kurz vor drei gekommen. Ein überfüllter Saal, Jubel schon beim fröhlichen Aufmarsch des großen, bühnenfüllenden Chors. Zahlreiche Fans aus Ulm sind gekommen, ehemalige Spatzen und Eltern, darunter auch Kulturbürgermeisterin Iris Mann. Das A-cappella-Programm ist anspruchsvoll, vielfältig: Palestrinas „Pueri Hebraeorum“, fein gestaltet. Überragend dann gleich das Pflichtstück, „Die Sternseherin“: romantische Dissonanzen, modern aufgefächerte Klangkultur, ein heikles Stück, das erst wirkt, wenn es so gekonnt, mit Wucht wie mit Piano-Klasse vorgetragen wird wie von den Spatzen. Erfrischend das „Schwesterlein“, ambitioniert „Er ist‘s“ von Max Reger. Wichtig auch für den Anspruch: ein zweites diffiziles zeitgenössischen Stück: „Pange lingua“ von György Orban. Schließlich noch was hoch Emotionales, Populäres fürs Herz: das „Tonight“ aus Bernsteins „West Side Story“. Stark. Riesenbeifall. Hans de Gilde zeigt sich „sehr, sehr zufrieden“.

Mädchenchor überzeugt

Auch wenn man den Lokalpatriotismus abzieht: Die Spatzen boten den wohl besten Auftritt: im Zusammenklang aus Gesang, Schwierigkeitsgrad der Stücke und leidenschaftsvoller Gestaltung. Aber auch der (deutlich ältere) Mädchenchor der Chorakademie am Konzerthaus Dortmund, die Elberfelder Mädchenkurrende und der Mädchenchor Hamburg überzeugten. Jetzt hat die Jury am Samstag das Wort. Aber preisverdächtig war der Spatzen-Auftritt auf jeden Fall. „Die Wette biet ich“, sagt Goethes Faust auch in Staufen.