Nachwuchscenter Spatenstich für Trainingscenter am 7. November

Ulm / swp

Nachdem vergangene Woche die Baustelle für das künftige Basketball-Nachwuchs- und Leistungscenter an der Donau eingerichtet worden ist, steht nun auch der Termin für den Spatenstich fest: Am Mittwoch, 7. November, soll es nach rund dreijähriger Planung losgehen.

Nach dem Spatenstich soll es laut Pressemitteilung ein besonderes Fest für die Fans geben: Die Vereinsmitglieder und Mitarbeiter der Partner werden zum Euro-Cup-Highlight gegen die Mannschaft Roter Stern Belgrad eingeladen. Dass das Spiel an diesem Tag stattfinde, sei ein großes Glück: „Manchmal schreibt der Zufall die schönsten Geschichten“, heißt es. „Wir wollen an einem so bedeutenden Tag mit all denen zusammen sein, die uns auf dem langen Weg zum Orange Campus unterstützt haben. Was bietet sich da besser an, als ein Basketball-Spiel?“, so der BBU ’01-Geschäftsführer Andreas Oettel.