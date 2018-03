Banken Sparkasse Neu-Ulm baut digitales Angebot aus

Neu-Ulm / jkl

Die fortschreitende Digitalisierung und die anhaltende Niedrigzinspolitik beschäftigen die Verantwortlichen der Sparkasse Neu-Ulm. „Die Kundenbindung ist eine elementare Voraussetzung für unser Überleben“, erklärte Vorstandsvorsitzender Armin Brugger gestern bei der Bilanzvorlage. Im vergangenen Jahr habe das Internetportal der Bank 3,6 Millionen Besucher verzeichnet. „Dieser Entwicklung muss man zwingend folgen.“ Die Sparkasse baue dementsprechend Mitte des Jahres ihr Angebot aus. Dann können Kunden Geld in Echtzeit überweisen.

Während die gesamtwirtschaftliche Lage in der Region weiter sehr positiv ist, seien die Bedingungen auf den Kapitalmärkten anspruchsvoll, erklärte Vorstandsmitglied Thomas Goldschmidt. „Der Wettbewerb um Kundenkredite hat aufgrund der Niedrigzinsphase stark zugenommen.“ Das bereits angelaufene Modell, Kredite anderer bayerischer Sparkassen, die in strukturschwachen Gebieten Sparanlagen nicht in Darlehen ummünzen können, zu vermitteln, sei der richtige Weg. „Bei diesem Konzept betreuen wir die Kunden. Das ist elementar.“

Aufgrund der Niedrigzinsphase florierte im vergangenen Jahr auch das Wertpapiergeschäft. Der Umsatz in diesem Segment stieg von 174 Millionen Euro 2016 auf 252 Millionen Euro. „Die Privatkunden verlieren langsam die Scheu vor Aktien“, sagte Goldschmidt. Mit dem Umstieg auf Wertpapiere versuche der Kunde Wege zu finden, um den Wertverlust zu egalisieren, fügte Vorstandsmitglied Günther Dietrich an. Auch der Immobilienbereich verzeichnete mit 123 vermittelten Objekten einen Zuwachs. Von einer Immobilienblase will Brugger noch nicht sprechen. „Wir sehen den Standort als sehr gesund an.“ Insgesamt blicke die Sparkasse auf ein „stabiles Geschäftsjahr“ zurück. Ein Grund warum am bestehenden Filialnetz keine Änderungen geplant seien.