Ulm: Haus vor dem Abriss Umzug: Unterstützung für Bewohnerinnen in der Beyerstraße

Ulm / Ulrike Schleicher

Sozialarbeiter sind ab 1. März in der Beyerstraße 14, um die 51 Bewohnerinnen unter anderem bei der Wohnungssuche zu unterstützen. Die UWS will das Haus in etwa eineinhalb Jahren abreißen.

Für viele Frauen war es ein Schock im September 2018, als der Abriss ihres Wohnhauses in der Beyerstraße 14 as nicht mehr sanierungsfähige Gebäude aus den 50er Jahren abgerissen werden. Eigentümerin ist die städtische UWS. Sie will den 51 Frauen, die dort wohnen, behilflich sein, eine neue Wohnung zu finden.

Unterstützung für Umzüge

Inzwischen seien rund 20 Mieterinnen entweder umgezogen oder es stehe ein Umzug an, gab UWS-Prokuristin Heike Bigalke auf Anfrage bekannt. Einige hätten sich auf eigene Faust eine Wohnung besorgt, für andere stehe eine UWS-Mitarbeiterin als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Aber nicht nur die UWS ist im Boot, auch die Abteilung Soziales in der Weststadt unterstützt Frauen, die es wollen.

Büro in leerer Wohnung

„Vom 1. März an installieren wir dort eine hausbezogene Sozialarbeit“, sagt Teamleiter Gerhard Humm. In einer der leeren Wohnungen werde ein Büro eingerichtet und Sprechstunden angeboten. Das alles laufe in Zusammenarbeit mit der AG West, die in dem Stadtteil gut vernetzt sei. Es habe sich herausgestellt, dass diese Unterstützung notwendig sei. „Die Verunsicherung unter den Frauen ist zum Teil schon groß“, ist die Erfahrung von Sozialarbeiterin Tanja Theilacker, die dort seit Ende 2013 Kontakte pflegt und speziell für ältere Menschen zuständig ist.

Große Belastung und Ungewissheit

Der Umzug belaste einzelne sehr und werfe Fragen auf: Wo wird die neue Wohnung sein, werde ich mich da wohl fühlen, wie komme ich da hin, gibt es Möglichkeiten zum Einkaufen, muss ich in ein paar Jahren wieder umziehen, gibt es Ärzte in der Umgebung – und nicht zuletzt: Werde ich alles finanzieren können?

Angebot wird angenommen

Bislang hätten sich drei Frauen gemeldet und konkret um Hilfe gebeten. Einige hätten sich gemeldet und einfach mal vorgefühlt, welche Hilfen es geben könne. Die Sprechstunde sei ein so genanntes niederschwelliges Angebot, mit dem weitere Mieterinnen erreicht werden sollen. „Aber natürlich rennen wir niemandem hinterher, das wäre ja auch diskriminierend“, sagt Theilackers Kollegin Silke Corona.

Zeit bis zum Abriss 2020 nutzen

Konkret könne man zum Beispiel in Bezug auf die Wohnungssuche zwischen den Frauen und der UWS vermitteln. Man könne auch zusammen mit den Frauen vor Ort gehen, „und Ängste nehmen, auch wenn es sich um ein anderes Stadtviertel handelt, in dem man künftig wohnt“, sagt Tanja Theilacker. Positiv sei, dass bis zum endgültigen Abriss 2020 noch einige Zeit sei. Das gebe Hoffnung auf gute Lösungen.

Schwierige Situation in der Beyerstraße 14

Selbstverständlich gebe es solche Hilfen auch in anderen Stadtteilen, betont Humm. Freilich jedoch sei die Lage in der Beyerstraße besonders. Aus mehreren Gründen: Zum einen ist die Hälfte der Frauen über 65 Jahre alt und das Zusammenleben mit den jüngeren Nachbarinnen funktioniere nicht immer reibungslos. Des Weiteren gebe es Sprachschwierigkeiten aufgrund verschiedenster kultureller Hintergründe. „Und nicht zuletzt haben wir dort 19 Hilfeempfängerinnen“, sagte Tanja Theilacker. Das allein fordere intensivere Betreuung, sagt Humm.

Auch Stadträte wie Karin Graf (CDU), Sigrid Räkel-Rehner (Grüne) und Haydar Süslü (SPD) haben ein Auge auf die Entwicklung im Haus. Graf, die zudem im UWS-Aufsichtsrat sitzt, ist von einer Mieterin auf die Probleme aufmerksam gemacht worden. „Da wohnt eine sensible Klientel. Frauen, die Sozialhilfe bekommen und solche, deren Rente nur knapp über dem Hilfeanspruch liegt.“ Die UWS müsse diese Situation berücksichtigen. „Ich glaube aber, das ist verstanden worden. Die Mitarbeiter geben sich viel Mühe.“

Umgezogene zufrieden

Das sagt auch Monika Friese, eine der Mieterinnen dort: „Ich bin inzwischen etwas beruhigter.“ Beim Gespräch mit der UWS seien alle ihre Aspekte gehört worden. Entsprechend werde eine Wohnung gesucht. Andere, die bereits umgezogen seien, seien anscheinend zufrieden. Das gebe Anlass zur Zuversicht. Trotzdem: „Man kann die Angst vor dem, was auf einen zukommt, nicht immer beiseite schieben.“

