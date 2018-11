Schulen Sozialarbeit auch an allen Gymnasien

Sozialarbeit auch an allen Gymnasien

Ulm / Verena Schühly

Die Schulsozialarbeit wird in Ulm ausgeweitet: Auch die Gymnasien sollen ab 2020/21 eigene Schulsozialarbeiter bekommen. Die Stadträte haben einstimmig je eine halbe Stelle für das Scholl- und das Schubart-Gymnasium bewilligt sowie eine ganze Stelle gemeinsam für das Kepler- und das Humboldt-Gymnasium. Das Einstein- und das Anna-Essinger-Gymnasium haben bereits Sozialarbeiter im Verbund mit ihren Realschulen: 1,6 Stellen sind es in Wiblingen und 1,5 am Kuhberg. Vom geplanten Ausbau werden auch zwei Förderschulen profitieren: Die Wilhelm-Busch- und die Hans-Zulliger-Schule werden ebenfalls ab 2020 jeweils eine halbe Stelle für schulische Sozialarbeit bekommen.

Wie Ralf Mann von der Abteilung Soziales berichtet, gibt es Sozialarbeit aktuell an 19 Schulen: sieben Grund-, sechs Gemeinschafts-/Werkreal-, drei Real- (inklusive zweier Gymnasien), eine sonderpädagogische und zwei berufliche Schulen. Die Arbeit verteilt sich auf 16,8 Personalstellen.

Vier verschiedene Träger

Angesiedelt sind die Stellen bei verschiedenen Trägern: 8,1 bei der Stadt Ulm selbst, 5,2 bei der Arbeiterwohlfahrt, 2,5 bei Oberlin und 1,0 beim Verein Lernen fördern an der Pestalozzi-Schule. Die neuen Stellen werden ausgeschrieben. Mann: „Wir schauen, wer Interesse hat – auch im Hinblick auf Träger, die bereits in den Sozialräumen aktiv sind.“ Bei der Finanzierung beteiligt sich das Land Baden-Württemberg pauschal mit 16 000 Euro pro Vollzeitstelle, die Kommune übernimmt 45 000 Euro.

Schulsozialarbeit ist, so Ralf Mann weiter, „ein wichtiger Teil im System der Jugendhilfe“. Neben individuellen Einzelfallhilfen machen sozialpädagogische Gruppenarbeit, präventive Projekte in den Klassen und offene Angebote wie Schülertreffs und Ferienangebote einen zentralen Teil der Tätigkeiten aus.

Als Fallbeispiel berichtete Ralf Mann von einer Schülerin, die oft unentschuldigt fehlte und bei Anwesenheit unausgeschlafen und unkonzentriert war und selten Hausaufgaben machte. Sie gab an, dass sie ihre Geschwister betreuen müsse, ihre Eltern finanzielle Probleme hätten und sich stritten. Durch das Einschalten der Schulsozialarbeit gab es Hausbesuche und Gespräche mit den Eltern. Die konnten nach anfänglicher Weigerung davon überzeugt werden, zur Schuldnerberatung zu gehen und sozialpädagogische Familienhilfe anzunehmen. Die Schülerin kommt nun wieder regelmäßig zur Schule.