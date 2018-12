AG West Sozial und nachhaltig: Last-Minute-Weihnachtsmarkt

Ulm / swp

Die AG West wird ab Februar im früheren Schuhhaus Siegle ein „Nachhaltigkeitskaufhaus“ betreiben: Zu haben sind dort gute Gebrauchtwaren, fair gehandelte und regionale Produkte. Als Vorgeschmack gibt es am Freitag und Samstag einen „Last-Minute-Weihnachtsmarkt“: am 21. Dezember von 16 bis 22 Uhr und am 22. Dezember von 11 bis 22 Uhr. Lokale Künstler gestalten den Rahmen: Am Freitag, 18 Uhr, liest Reinhard Köhler; um 19.30 Uhr tritt der Chor Hope auf und um 20.30 Uhr gibt es einen Einblick in die Welt der Nixen. Am Samstag singen um 16.30 Uhr Karin Probst und Peter Siegel, ab 20 Uhr mischt Manuel Stahl Sounds und Texte. Der Erlös kommt Sozialprojekten zugute.