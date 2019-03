Ein Kinoerfolg auf der Bühne: „Soul Kitchen“ hatte gestern Premiere im Großen Haus des Theaters Ulm.

Der Spielfilm brachte Regisseur und Drehbuchautor Fatih Akin 2009 bei den Filmfestspielen in Venedig den Spezialpreis der Jury ein. Jetzt hatte „Soul Kitchen“ Premiere im Großen Haus des Theaters – und enttäuschte.

Regisseur Alexander Flache wollte den Stoff fürs Theater Ulm als urbanes Märchen und als Hommage an einen besonderen Ort in Szene setzen. Märchenhaft war bei der Premiere am Donnerstagabend aber nur die tolle Band um Trompeter und Keyboarder Joo Kraus. Der Rest dümpelte vor sich hin, nicht nur was die gesanglichen Leistungen in diesem Schauspiel mit Musik angeht: Die Personen blieben farblos, das Timing passte selten. Bei der Premiere gab’s trotzdem viel Beifall.