Porträt Sonnenbaden am Ludwigsfelder Baggersee

Neu-Ulm / Tanja Miller

Mit Temperaturen bis zu 30 Grad und viel Sonne hat der Sommer in Ulm und Neu-Ulm begonnen. In einer Reihe widmen wir uns deshalb dem „Sommer in der Stadt“.

Mit Sonnenbrille und Badehose sitzt Student Robin Kleinort am Ludwigsfelder Baggersee und lernt Strafrecht. Leise Hip-Hop-Musik tönt aus einem tragbaren Lautsprecher neben seinem Rucksack. „Die Ruhe hier finde ich toll“, sagt der 23-Jährige.

Wenn er eine Lernpause braucht, holt er sich eine Abkühlung im See. Zu kalt sei die Wassertemperatur nicht, sondern gerade richtig. Denn bereits wenn es etwas wärmer wird, beginnt für ihn die Badesaison. „Dieses Jahr war es schon Mitte April so weit.“

Seitdem holt er regelmäßig seine etwas ausgebleichte, rosa Badehose aus dem Schrank, die nichts Besonderes sei. Die aktuellen Badetrends sind für ihn nicht wichtig. „Da achten wir Männer doch sowieso nicht so drauf.“ Gute Ernährung liegt ihm hingegen mehr am Herzen. Deshalb geht er nicht zu dem Imbiss am See, sondern bringt sich etwas zu Essen mit. Zu Hause bereitet er kleine Gerichte zu. Zum Beispiel kocht er angebratenes Gemüse mit Reis oder, wenn es schnell gehen muss, macht er Salat mit Putenstreifen. Den gibt es heute, er isst ihn beim Lernen.

Aber nicht nur zum Lernen kommt der Student an den Baggersee. Ebenso entspannt er sich gerne und genießt die Sonne. „Dabei braun zu werden, ist natürlich ein super Nebeneffekt.“ An manchen Tagen kommen seine Freunde vorbei. Dann spielen sie gemeinsam Volleyball und grillen. Tanja Miller