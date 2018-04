Wochenende Sonne satt und mehr als 20 Grad

Ulm / Tobias Herrmann

Ulm und Neu-Um haben am Wochenende allen Grund zum Strahlen. Die Wetteraussichten sind glänzend. Passend dazu wurde in einigen Restaurants und Gasthöfen bereits die Biergartensaison eröffnet, weitere ziehen heute nach. Zudem lädt der verkaufsoffene Sonntag zu einem Einkaufsbummel in die Ulmer Innenstadt ein.

Die Vorhersagen der Meteorologen verheißen ein sonniges Wochenende. Sarah Jäger, Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Stuttgart, prognostiziert selbst für das württembergische „Kälteloch Ulm“ Temperaturen von bis zu 20 Grad und einen wolkenlosen Himmel. Zu verdanken ist das einem Hochdruckgebiet namens Leo. Am Samstag werden bis zu zwölf Sonnenstunden erwartet, am Sonntag immerhin noch zehn. Das einem rasanten Temperaturanstieg zu verdankende ungewöhnlich milde Aprilwetter ist allerdings nur von kurzer Dauer, erklärt Jäger. Bereits Anfang kommender Woche sinke das Thermometer wieder auf Werte um 16 Grad, außerdem erwarten die Meteorologen Regenschauer – Aprilwetter eben. Trotzdem können Winterjacken und Wollsocken in den Schrank geräumt werden. „Unter 15 Grad werden die Temperaturen tagsüber vorerst nicht mehr fallen.

Die Geschäfte in der Ulmer Innenstadt und an der Blaubeurer Straße öffnen am Sonntag ab 13 Uhr zum „Ulmer Familiensonntag“. Ein rotes Band führt dabei quer durch die City zu den Attraktionen wie der Ulmer „Shopping Queen“ am Kornhausplatz, zahlreichen Sekt- und Aperol-Bars oder Kinderschmink-Aktionen. Viele Shops haben ihre Angebote rabattiert oder bieten Sonderaktionen. Ab 13 Uhr fährt auch das Spatzen-Bähnle im Stundentakt auf seiner Gratisrunde. Flankiert wird der verkaufsoffene Sonntag vom Autofrühling sowie dem Frühlingsmarkt auf dem Münsterplatz, auf dem rund 100 Händler von Wäsche über Spielzeug bis zu Küchenartikeln alles im Programm haben. Parken kostet am Sonntag in allen Parkhäusern pauschal drei Euro.

Die Künstler sind an diesem Wochenende ebenfalls fester Bestandteil der Innenstadt. So zeigt der Straßen-Clown Steven Stergiadis seine „Devil in Disguise“-Show, der Bubble Circus zeigt Walk Acts und die Roadstring Army bringt rhythmische Rock-, Pop- und Bluesmusik mit.

Die Biergärten sind bei diesem Wetter ein angesagter Anlaufpunkt. Einige wie der Biergarten am Botanischen Garten, der Klosterhof in Söflingen oder „Done’s Biergarten“ beim Donaubad in Neu-Ulm haben bereits seit Mitte dieser Woche geöffnet. Viele weitere wollen heute nachziehen. Schwäbische und bayerische Spezialitäten bieten etwa die Barfüßer-Restaurants, das historische Brauhaus „Drei Kannen“, der Silberwald in Neu-Ulm oder „Teutonia“ in der Friedrichsau. „Il Mio Ristorante“ oder „Hundskomödie“ bieten Italienisches, das Restaurant „Phi“ in der Weststadt vietnamesische Küche unter freiem Himmel. Der „Allgäuer Hof“ hat süße und herzhaften Pfannkuchen auf der Karte, die „Neue Welt“ XXL-Schnitzel und das „Hemperium“ Hanf-Burger. Wer Lust auf ein Rumpsteak verspürt, wird in der „Insel vom Stein“ oder in der „Zill“ fündig.

Auch beim Bier gibt es eine vielfältige Auswahl, von Gold Ochsen über Memminger, Hacker-Pschorr oder Paulaner bis hin zu Berg Bier. Dazu kommen die Hausbrauereien wie Barfüßer, Kronen oder Schlössle. Die Preise für eine „Halbe“ liegen zwischen 2,90 Euro und 3,80 Euro.

Eine genaue Übersicht aller Biergärten in Ulm und Neu-Ulm, ihren jeweiligen Öffnungszeiten, den Bier-Preisen oder der maximalen Anzahl an Sitzplätzen finden Sie unter

www.swp.de/biergarten