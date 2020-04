Zusammenhalten, Vertrauen und einen kühlen Kopf bewahren ist nun gefragt. Körperlich sollten wir zwar weiter auseinanderrücken, dafür aber die menschliche Distanz überbrücken. Kriterien wie Menschlichkeit, Hilfsbereitschaft und Fairness treten in den Vordergrund. Wir als Ihr Immobilienpartner in der Region sehen es als großes Anliegen, Ihnen auch in diesen Zeiten verlässlich zur Seite zu stehen.

Nachfrage weiter vorhanden

Nach unserer eigenen Wahrnehmung sowie der Ersteinschätzung von Immobilienscout 24 sind die Kontaktanfragen und damit die Nachfragen nach Immobilien nicht signifikant zurückgegangen. Immobilienbesitz stellt neben Gold gerade in krisengerüttelten Zeiten einen starken Wert dar. Wie sich die Krise langfristig auf die Wirtschaft und damit auch auf den Immobilienmarkt auswirken wird, ist derzeit allerdings noch nicht abzuschätzen.

Online jederzeit für Sie da

Um der Verbreitung des Virus Einhalt zu gebieten, gilt es nun, die direkten Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Ein großer Vorteil für Käufer und Verkäufer sind digitale Lösungen. Egal ob Unterlagen und Dokumente in digitaler Form, Videos oder virtuelle 360-Grad-Rundgänge – all das bietet Ihnen ein professionell und seriös arbeitender Makler. Welche Möglichkeiten für Sie dabei in Frage kommen? Das erfahren Sie jederzeit von uns.

Immobilienbewertung digital

Auch die digitale Immobilienbewertung können wir Ihnen „kontaktlos“ anbieten. Mit Ihrer Unterstützung ist ein Betreten Ihrer Immobilie durch uns nicht mehr notwendig. Wenn Sie eine kostenlose Immobilienbewertung von uns wünschen oder mehr über die vielfältigen digitalen Optionen erfahren wollen, nehmen Sie einfach telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit uns auf. Wir wünschen Ihnen für die kommende Zeit Kraft und Entschlossenheit. Behalten Sie das Wesentliche im Blick und wagen Sie den Mut, umzudenken. Bleiben Sie gesund! Ihre Volksbank Immobilien Ulm Biberach Ravensburg.

