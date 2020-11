Am 17. November veranstaltet die initiative.ulm.digital eine weitere Episode der eigenen Vortragsreihe 10x10 Digital.Konkret. Die Veranstaltung wird ab 19 Uhr kostenlos unter www.10x10.ulm-digital.com via Livestream übertragen. Mit einem reinen Online-Event geht der Veranstalter neue Wege: Alle Referenzen halten ihren Vortrag in einer sogenannten Green Box. Das Veranstaltungsmanagement übernimmt das Beiratsmitgleid der Initiaive, Steffen Maurer von Maurer Veranstaltungstechnik