Natur liegt im Trend

Immer mehr Menschen schwören auf reine Naturprodukte – ein Trend, der sich in der Ernährung, der Nahrungsergänzung und auch im Gesundheitswesen bestätigt. Die natürlichen Produkte von SonnenMoor sind in Österreich bereits Qualitätssieger am Gesundheitsmarkt und auch im deutschen Gesundheitsfachhandel erfreuen sich die rezeptfreien Moor- und Kräuterprodukte von SonnenMoor immer größerer Beliebtheit. Das kostbare Trinkmoor von SonnenMoor enthält neben Mineralstoffen und Spurenelementen, die besonders für Magen und Darm wohltuenden Huminsäuren. Nicht umsonst ist Moor eines der ältesten natürlichen Heilmittel des Menschen.

Besonders beliebt ist auch das rein natürliche Gurgelwasser von SonnenMoor für Hals, Mund und Rachen mit seiner einzigartigen Kräuterkombination und der besonders wirksamen Blutwurz. Die zahlreichen flüssigen Kräuterauszüge für die Organe sowie bewährte Salben und Tee ́s ergänzen die breite Produktpalette von SonnenMoor. Laufend investiert das Unternehmen in die Forschung und Entwicklung und hat mit dem Biokräuterspray „Bitter ist das neue Süß“ auch den Nerv der Zeit getroffen.

SonnenMoor-Advent-Gewinnspiel

SonnenMoor können Sie nun persönlich kennenlernen. Gewinnen Sie eines von drei SonnenMoor- Advent-Wochenenden für 2 Personen in Salzburg. Sie nächtigen im 4*** Wohlfühlhotel Ammerhauser vor den Toren Salzburgs, erleben eine persönliche Führung durch die SonnenMoor- Erlebniswelt und erhalten am Salzburger Christkindlmarkt am SonnenMoor-Stand ein exklusives Geschenk. Hier geht’s zur Teilnahme.