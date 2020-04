Zum Start gleich die Antworten auf die drängensten Fragen aus unserem Kundenservice

Warum findet das Dietrich Theater Autokino in Ulm statt?

In Bayern ist es aufgrund der Maßnahmen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie derzeit nicht möglich, eine Genehmigung für ein Autokino zu erhalten. In anderen Bundesländern, darunter Baden-Württemberg, ist dies möglich und deshalb betreiben wir derzeit nur dort ein Autokino.

Darf ich aus Bayern zum Autokino Ulm fahren?

Die geltenden Beschränkungen zur Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie machen ein Autokino für uns derzeit nur in Baden-Württemberg möglich. Jeder ist angehalten, die Kontakte zu anderen Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Hausstandes auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. In Bayern muss zum Verlassen der eigenen Wohnung ein triftiger Grund vorliegen. Wir können dies vor Ort nicht überprüfen und bitten dich um verantwortungsbewusstes Handeln.

Wo?

Das Autokino Ulm findet auf dem Volksfestplatz Ulm in der Friedrichsau beim Messegelände Ulm statt.

Wie finde ich das Autokino Ulm?

Folge in Ulm den blauen Wegweisern „ulmmesse“ bis zum Messegelände. Die Einfahrt P4 Festplatz befindet sich bei der Musterhaussiedlung. Dein Navi führt dich sicher ans Ziel, wenn du die folgende Adresse eingibst: Böfinger Straße 50, 89073 Ulm.

Wann?

Ab 30.04.2020 bieten wir täglich Vorstellungen im Autokino Ulm an. Das gesamte Programm findest du hier.

Wer darf mitkommen?

Pro Fahrzeug können max. 2 Erwachsene und 3 Kinder bis einschließlich 17 Jahre (UPDATE) ins Autokino Ulm Friedrichsau kommen. Bitte die Altersfreigabe der Filme beachten. Wir können keine Ausnahmen beim Alter und der Altersfreigabe (FSK) machen. Bei Nichtbeachtung müssen wir den Einlass verweigern.

Was kostet das Ticket?

Das Ticketpaket (23,80 Euro) ist die Eintrittskarte zum Autokino Ulm und gilt pro Fahrzeug mit bis zu zwei Personen für die genannte Vorstellung. Ohne dieses Ticketpaket sind die Zusatztickets und die Snackpakete nicht gültig.

Das Zusatzticket Kinder (4,90 Euro) gilt nur in Verbindung mit dem Ticketpaket und muss bei Bedarf einmal pro Kind für bis zu drei zusätzliche Kinder bis einschließlich 15 Jahre pro Fahrzeug gebucht werden. Größere Gruppen und mehr als zwei erwachsene Gäste pro Fahrzeug sind nicht gestattet.

Du erhältst nur die Leistungen, die du vorab online gekauft hast, auch wenn auf deinen Tickets alle Ticketarten und Varianten aufgeführt und erläutert werden.

Wo gibt es die Tickets?

Tickets können ausschließlich hier online gekauft werden.

Wird es auch Snacks geben?

Das Snackpaket (5,90 Euro) kann bei Bedarf ebenfalls online zum gewünschten Film dazugebucht werden. Du erhältst dafür am Einlass oder auf dem Platz ein Getränk (Softdrink 0,5l) und einen Snack (Portion frisches Popcorn mittel oder Portion Nachos mit Soße).

Gibt es Toiletten?

Ja, auf dem Volksfestplatz Ulm Friedrichsau stehen Toiletten für unsere Gäste zur Verfügung. Bitte achte hier besonders auf ausreichend Abstand zu anderen Gästen des Autokinos.

Werden Abstand- und Sicherheitsauflagen eingehalten?

Die Grundvoraussetzung für die Durchführung des Autokinos ist für uns die strenge Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorgaben und die Berücksichtigung der momentan besonderen Verhaltensregeln im öffentlichen Raum. Neben einem kontaktlosen Ticket- und Snackverkauf (nur online möglich) achten wir sehr streng darauf, dass alle Abstandsregeln eingehalten werden können.

Weitere Informationen?

Unser Kartenservice steht telefonisch unter 0731 98 555 98 zur Verfügung. Am besten schreibst du uns aber eine kurze Nachricht an kartenservice@dietrich-theater.de