Für den speziellen Mack-Boxenstopp am Freitag, dem 30. April, sind nur noch einige wenige Zeitfenster verfügbar. „Zögern Sie also nicht, gleich unter 07307 9496-0 anzurufen, und sich einen Termin für den professionellen Radwechsel zu holen“, sagt Geschäftsführer Bernd Mack. Wie bei der Formel 1 fertigen die geübten Experten ein Fahrzeug nach dem anderen ab. Und um die kurze Wartezeit zu überbrücken, gibt es am Sendener Standort in der Friedrich-List-Straße 5 eine gastronomische Aktion: „Lassen Sie sich überraschen.“

EIN GANZER HOF VOLLER TOLLER GEBRAUCHTER

Aus dem Angebot an erstklassigen Gebrauchtfahrzeugen, Jahres-, Vorführ und Werkswagen von Mercedes stechen bei Mack in Anbetracht der bevorstehenden Ferienzeit immer wieder die gebrauchten Reisemobile mit der klangvollen Bezeichnung „Marco Polo“ und die geräumigen Familien- Limousinen der V-Klasse hervor. Das Mercedes-Autohaus Mack zählt rund ein Dutzend überzeugender Gründe auf, die für einen „neuen“ Gebrauchten aus ihrem Haus sprechen: Als autorisierter Mercedes-Benz Partner verfügt Mack über den Zugriff auf eine beeindruckend große Anzahl junger Gebrauchter, gibt großartige 24 Monate Fahrzeug- und ganze 12 Monate Mobilitätsgarantie sowie eine garantierte Kilometerlaufleistung mit HU-Siegel, das keine drei Monate alt ist, und Wartungsfreiheit für angenehme sechs Monate. Abgesehen von der Inzahlungnahme aller Fabrikate sprechen auch attraktive Finanzierungs-, Leasing- und Versicherungsangebote für Gebrauchtfahrzeuge aus dem Hause Mack, das auch für kompetenten Beratung und jederzeit zu vereinbarende Probefahrten steht. Die Anfänge des Autohauses Mack gehen auf das Jahr 1935 als Bosch- Dienst und Kfz-Reparaturwerkstatt in Ulm-Söflingen zurück. Seit 1994 befindet sich Mack an seinem jetzigen Standort in der Sendener Friedrich- List-Straße 5 und verfügt seit der Übernahme der dortigen Mercedes- Benz-Vertragswerkstatt auch über eine Filiale in der Von Helmholtz- Straße 15 in Illertissen. An beiden Standorten steht dem hochqualifizierten Fachpersonal Für den optimalen Kundenservice eine moderne technische Ausstattung mit Star-Diagnose und EDV-Vernetzung zur Verfügung.

Die kontinuierliche Aus- und Fortbildung ist die Grundlage, um die Betriebe in Senden und Illertissen mit rund 60 Mitarbeitern auch in Zukunft erfolgreich weiterzuentwickeln. „Wir sind sehr stolz darauf, dass praktisch jedes Jahr einer oder mehrere unserer Azubis ihre Ausbildung im Autohaus Mack mit Auszeichnung beenden“, bestätigt Bernd Mack. Es sind auch die Technologiesprünge, zum Beispiel bei Antriebstechniken und Assistenzsystemen, die eine kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter bedingen. Ihnen werden hierfür spezielle Lehrgangsreihen von Mercedes-Benz angeboten. Die Angebotspalette im Autohaus Mack reicht von Neu- über Gebrauchtfahrzeugen bis hin zu Jahres- Vorführ- und Werkswagen. Die Werkstatt bietet über das übliche Repertoire von Wartung, Service, Reparatur und Instandsetzung von Pkw, Nutzfahrzeugen sowie Transportern als Kooperationspartner führender Versicherungen auch die Beseitigung von Karosserieschäden für sämtliche Fahrzeugfabrikate an. Zudem werden auch Oldtimer restauriert. Original- Ersatzteile und Zubehör von Mercedes-Benz können im Autohaus Mack nicht nur gekauft, sondern auch geliehen werden – wie zum Beispiel Schneeketten oder Dachträger und -boxen. Ein Pkw- und Lkw-Wasch-Center – natürlich auch für Wohnwagen und Wohnmobile – runden den Komplettservice ab.