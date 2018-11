Kommunikation Söflingen teilweise ohne Internet

Ulm / kst

Kein Internet, kein Telefon, kein Fax – und das für mehrere Wochen: Viele Söflinger hatten in letzter Zeit mit Anschlussproblemen zu kämpfen, manche sind noch immer betroffen. Besonders ärgerlich ist der Ausfall für die Internisten Dr. Claudia Lidl und Dr. Thomas Dettler, die in ihrer Praxis seit vier Wochen mit der Störung kämpfen. Dabei ist man dort tagtäglich aufs Internet angewiesen – für die Übermittlung von Laborwerten, die Abfrage von Patientendaten oder die Pflege von Krankenakten.

„Wir können nicht richtig arbeiten“, sagt Lidl, „es ist momentan sehr schwierig, unsere Patienten anständig zu versorgen.“ Die Ärztin bemängelt die fehlende Unterstützung ihres Anbieters, des Telekommunikationsunternehmens M-net aus München: „Man fühlt sich alleingelassen.“

Nochmalige Verzögerung

Grund für den Ausfall ist nach Aussage von Hannes Lindhuber, Sprecher von M-net, „eine Störung im Netzbereich der Telekom, auf den wir zur Bereitstellung unserer Dienste zurückgreifen.“ Eine Sprecherin der Telekom teilte auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE mit, Feuchtigkeit in mehreren Kabeln habe die Störungen in Söflingen verursacht. Die defekten Kabelstücke seien ausgetauscht worden. Seitdem ist jedoch ein neues Problem aufgetreten: „Aufgrund von Bodenfrost haben sich die Arbeiten leider noch einmal verzögert“, lautete nun die jüngste Meldung in der Sache.