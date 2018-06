Wettbewerb So will Ulm Zukunftsstadt 2030 werden

Sensor in der Oststadt

Die Lorawan-Technik im Alltagstest: Studenten der Hochschule Ulm haben am Mittwoch an der Haltestelle Willy-Brandt-Platz in der Oststadt einen Sensor installiert. Der Prototyp, der am Institut für Fahrzeugsystemtechnik von Professor Michael Schlick und seinen Studenten konstruiert wurde, misst das Fahrgastaufkommen und kann die Daten Sekunden später senden. So können die Verkehrsbetriebe in Echtzeit verfolgen, wie Busse und Linie 1 genutzt werden. Damit bekommt das Lorawan einen Praxistest, ein Netz, das die ganze Stadt abdecken und zur Kommunikation mit verteilten Endgeräten wie Temperatur- und Feinstaubsensoren oder GPS- Empfängern dienen soll. Kurz nach der Installation gab allerdings die Antenne auf. „Aber die ersten 40 Minuten ging noch alles“, sagt Sabine Meigel von der Stadt.