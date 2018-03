Kriminalstatistik So wenige Straftaten wie seit zehn Jahren nicht mehr

So wenige Straftaten wie seit zehn Jahren nicht mehr

Ulm / Hans-Uli Mayer

Präsident Christian Nill veröffentlicht die Kriminalstatistik 2017: deutlich weniger Einbrüche bei hoher Aufklärungsquote.

So wenige Straftaten wie seit zehn Jahren nicht mehr, deutliche Rückgänge bei den Einbrüchen, weniger Straßenkriminalität und hohe Aufklärungsquote – Polizeipräsident Christian Nill spricht von einer erfreulichen Entwicklung und davon, „dass wir in einer sehr sicheren Region leben“. Am Dienstag stellte er den Sicherheitsbericht für 2017 vor und sagte, dass ihn die Zahlen der Kriminalstatistik sehr zufrieden stellen.

Mit 36 586 Straftaten hat die Polizei im ganzen Präsidiumsbereich (von Biberach über Ulm bis Göppingen und Heidenheim) 4,8 Prozent weniger Straftaten registriert als im Jahr zuvor. 9739 entfallen dabei auf den Stadtkreis Ulm, 5331 auf den Alb-Donau-Kreis. Die Häufigkeitszahl liegt mit auf 100 000 Einwohner umgerechnet 4067 Straftaten deutlich unter dem Landesschnitt mit 5295 Taten. Die Aufklärungsquote ist insgesamt auf 61,6 Prozent gestiegen.

Vor allem vermeldet die Polizei den Rückgang der Wohnungseinbrüche als Erfolg, der mit 23 Prozent sogar recht deutlich ausfällt. Auffallend ist vor allem die stets steigende Zahl der Straftaten, die im Versuchsfall stecken bleiben. Das sind immerhin 43 Prozent und somit fast jeder zweite Fall. Polizeichef Nill und der Leiter der Kriminalpolizei Bernd Hummel werten das als Erfolg ihrer Arbeit. Nill: „Man muss sein Haus nicht zur Festung ausbauen. Es reichen oft schon ganz einfache Dinge.“ Die Aufklärungsquote bei diesen Delikten ist von 14 auf fast 26 Prozent gestiegen.

Deutlich wurde der Polizeipräsident bei den Zahlen zur Ausländerkriminalität oder zur Belastung, die von Geflüchteten und von Asylbewerbern ausgeht. Insgesamt ist deren Anteil an der Gesamtkriminalität leicht gesunken, wenngleich sich die Tatorte aus den Asylbewerberheimen mehr in den öffentlichen Raum verlagert haben. Aber: „In unseren Zahlen findet man keine Bestätigung für platte und polarisierende Parolen“, sagte Nill unmissverständlich.

Freilich gab es im vergangenen Jahr auch negative Entwicklungen. Der Polizeiführung macht dabei die zunehmende Aggressivität im öffentlichen Raum Sorgen. Darunter fallen Gewaltdelikte, Mord und Totschlag aber auch Sexualstraftaten, deren Steigerungsrate aber mit dem neu geschaffenen Tatbestand des sexuellen Übergriffs erklärt wird. Darunter würden auch Delikte fallen, die früher als Beleidigung gewertet wurden und jetzt als Sexualtat in die Statistik kommen, sagte Nill.

Deutlich zugenommen haben auch die Fälle von Trickbetrug. War es in den Jahren 2015 und 2016 noch der Enkeltrick, mit dem Täter vornehmlich ältere Menschen um Bargeld gebracht haben, waren es 2017 falsche Polizeibeamte, die in immerhin 35 Fällen fast 300.000 Euro ergaunern konnten. Insgesamt hat die Polizei 183 Fälle registriert.