Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Wir mussten unsere Studios am 16.03.2020 leider komplett schließen und haben dadurch einen enormen Umsatzeinbruch, wenngleich wir freiwillig alle Verträge und Mitgliedschaften für die geschlossene Zeit still gelegt haben.

Wir haben eine große soziale Verantwortung gegenüber unserer Mitglieder und wollen Sie damit maximal finanziell unterstützen.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Über die neuen Medien, wie Facebook, Instagram immer und jederzeit, natürlich auch per E-Mail und persönlich per Telefon.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Wir haben bereits ein paar Tage vor Schließung angefangen uns auf so einen Fall vorzubereiten und haben einen eigenen YouTube Kanal erschaffen und über 30 verschiedene Fitness-Kurse gedreht, die jederzeit kostenlos für Alle abrufbar sind.

Gerade jetzt ist es wichtig, das wir als Ulmer Premium Fitness-Club voran gehen und Allen diese Möglichkeit zu bieten, kostenlos mit uns Sport zu machen, denn Bewegung ist in solchen Zeiten mehr als gesund!

Unser YouTube Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCuzD3ZWmU_IR81U9rQ4OAoQ/videos

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

… auf ein freudiges Widersehen mit all unseren Kunden, Freunden und Bekannten. Wir sind für Euch da! In guten wie in schlechten Zeiten!

