Die Ulmer ließen sich im vergangenen Jahr das Bier schmecken. Die Gewerkschaft NGG hat jetzt Zahlen veröffentlicht.

Na dann Prost: Das dachten sich im vergangenen Jahr die Bier-Liebhaber in Ulm. Sage und schreibe 127.000 Hektoliter Bier wurden 2018 getrunken. Das hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) errechnet. Dabei geht sie von einem Pro-Kopf-Verbrauch von 101 Litern pro Jahr aus.

Die Beschäftigten sollen profitieren

Bier sei nach wie vor eines der Lieblingsgetränke in der Region, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Pressemitteilung. „Die Brauer verzeichnen gute Umsätze“, so die Geschäftsführerin der NGG Ulm-Aalen-Göppingen. „Von Branchengrößen Gold Ochsen hin zur Hausbrauerei vor Ort - die Betriebe machen gute Geschäfte.“ Davon sollen jetzt die Beschäftigten profitieren. Deshalb werde die Gewerkschaft in den anstehenden Haustarifverhandlungen ein kräftiges Lohnplus fordern.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes setzte die Branche in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr 6,5 Millionen Hektoliter Bier ab. Das ergibt ein Plus von 5,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dabei sei der wachsende Markt mit alkoholfreien Sorten nicht in der Bilanz enthalten. Wo die Kassen klingeln, müsse für die Mitarbeiter mehr drin sein, erklärt Brugger.

