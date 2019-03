Fasnet 2019 So schön feierte der Südwesten am Wochenende

So schön feierte der Südwesten am Wochenende

Ulm / swp

Bunt, laut und stürmisch ging es am Faschingswochenende und am Rosenmontag zu. In Baden-Württemberg feierten die Narrenzünfte die fünfte Jahreszeit.

Etwa 4200 Hästräger hüpften und tanzten durch Rottweil und vollführten mit Stangen wilde Sprünge. Der Rottweiler Narrensprung ist einer der Höhepunkte in der schwäbisch-alemannischen Fastnacht und einer der traditionellen Umzüge im Südwesten.

Besser hätten es die Donzdorfer nicht treffen können: Sonnenschein und frühlingshafte 15 Grad. Was will man mehr, um in der Lautertalmetropole den Fasnetsumzug zu genießen, am Straßenrand den Akteuren zuzujubeln und die fünfte Jahreszeit noch einmal in vollen Zügen zu genießen?

Kleiner als bisher, aber umso farbenfroher und ideenreicher präsentierten sich die zwölf Gruppen beim traditionellen Fasnetsumzug am Sonntag in Haigerloch-Stetten.

Bestes Umzugswetter war der Trommgesellenzunft für ihren Umzug samt historischem Brunnensprung beschert. Die Munderkinger bewiesen Ideenreichtum und Fantasie.

Mit dem Einmarsch des Fanfarenzugs, gefolgt von der Zigeunerkapelle und dem Zigeunervolk, hat am Samstag in Allmendingen die Ausgrabung auf dem Rathausplatz begonnen, auf dem sich viele Zuschauer einfanden.

Rechtzeitig hat der Regen aufgehört, so dass die zahlreichen Narren und Musikkapellen der insgesamt 48 Fasnetsgruppen trocken und bestens gelaunt den Umzug durch Untermarchtal zu einem bunten Fest werden ließen.

