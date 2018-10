SSV Ulm 1846 Fußball So geil haben die Ulmer ihre Spatzen gefeiert

Ulm / Tobias Knaack

Raus mit Applaus! Der SSV Ulm 1846 Fußball ist gegen Fortuna Düsseldorf aus dem DFB Pokal geflogen. Die Ulmer unterstützten ihren Verein grandios.

Und dann gibt es diese Momente, die man nicht so schnell vergisst als Fußballfan. Da steht es in der 75. Minute des DFB-Pokal-Spiels Ulm gegen Düsseldorf 1:5. Der Außenseiter aus der Donaustadt ist bereits zur Halbzeit (1:4) mehr oder weniger geschlagen, aber die Fans peitschen ihr Team weiter nach vorne. Denn das läuft und kämpft und ackert, 90 Minuten lang. Und das imponiert den Ulmern. „SSV, SSV, SSV“, schallt es durch das ausverkaufte Donaustadion.

An einen Sieg, an eine zweite Sensation nach dem grandiosen 2:1 gegen Eintracht Frankfurt im August, kann hier keiner mehr glauben. Dafür ist der Bundesligist aus Nordrhein-Westfalen an diesem Abend zu abgebrüht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, die Mannschaft zu feiern, die in der Runde davor Großes vollbracht hat – und die auch in der Regionalliga Südwest auf einem guten Weg ist. Es geht darum, den Rahmen zu feiern, die große Bühne. Und letztlich auch sich selbst. Und das vollkommen zurecht. Denn das, was Verein, Spieler und Fans über zwei Spiele im DFB Pokal abgeliefert haben, ist sensationell.

Choreografie zum Einlaufen

Schon zu Spielbeginn hatten die Ulmer Fans den Spielern einen grandiosen Empfang bereitet: mit einer Choreografie, die passend zum Wettbewerb mehrere Pokale beinhaltete. Der Block D war komplett mit weißen Pappen ausgestattet, ein beeindruckendes Bild. Dann der Blitzstart – und der grenzenlose Jubel. Kann es ein zweites „Frankfurt“ geben? Diese Hoffnung wird von den Fortunen im wahrsten Sinne schnell „zerschossen“. Aber was soll’s. Zur Halbzeit gibt es wohlwollenden, unterstützenden Applaus. Denn die Ulmer haben gut gespielt, Düsseldorf ist an diesem Abend einfach eiskalt, nutzt seine Chancen gnadenlos.

Was dann aber in der zweiten Hälfte passiert, ist großartig: „Wer nicht hüpft, der ist kein Ulmer“ – und es sind viele Ulmer an diesem Abend da. „SSV olé, SSV olé, SSV olé“, tönt es wenig später. Und dann folgt eine Szene wie in der 75. Minute.

Die Mannschaft, der Verein und auch die Fans haben über diese zwei Spiele gezeigt, dass in dieser Stadt deutlich mehr Fußball möglich ist als Regionalliga.