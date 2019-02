Fasnet 2019 So schön feierte der Südwesten den „Glombigen Doschdig“ 2019

Ulm / swp

Rathausstürme, Schulbefreiungen, Fanfarenzüge – in Ulm und Umgebung haben die Narren am „glombiger Doschdig“ die Hochsaison der Fasnet eingeläutet.

Die Narren sind los! Am „Glombiga Doschdig“ stürmten hunderte Hästräger die Rathäuser und Schulen in der Region. Wir waren vor Ort und zeigen euch, was in den verschiedenen Städten abging.

In Ulm/Neu-Ulm mussten sich die Bürgermeister Gunter Czisch und Gerold Noerenberg den Narren stellen.

In Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ging es hoch her: Ob Dixie-Zulassung der Narrenbüttel oder Kinderfasching - überall feierten die Menschen die närrische Zeit.

In Staig (Alb-Donau-Kreis) stürmten die Narren das Rathaus und schickten den Bürgermeister Martin Jung bis Aschermittwoch in die Verbannung.

Auch in Fichtenau (Kreis Schwäbisch Hall) wurde der „Weiberfasching“ ausgelassen gefeiert.

Beim Raushaussturm in Stimpfach (Kreis Schwäbisch Hall) übernahmen die Narren die Macht.

In Grosselfingen mussten sich die Lokalpolitiker vor dem Narrengericht verantworten. Dabei kassierten sie teils deftige Strafen.

Ganz wild ging es in Reutlingen zu. Dort musste sich Landrat Thomas Reumann einer Dschungelprüfung unterziehen. Auch in Pfullingen wurde kräftig gefeiert.

