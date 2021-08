Acht grüne Kreise im Bereich der Ulmer Innenstadt – das zeigt der Monitor im Eingangsbereich des Parkhauses Neue Mitte. Manchmal wechselt ein Kreis die Farbe und wird gelb. Zu sehen ist so in Echtzeit, wie viele Menschen sich gerade in der City aufhalten. „Grün heißt, es ist alles im grünen Bereich“, das steht zur Erklärung unten links auf dem Großbildschirm. Gelb bedeutet, dass es etwas voller ist. Ein roter Punkt für Überfüllung ...