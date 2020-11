Keine Pauken, keine Trompeten. „Jauchzet, frohlocket“? Das ist konzertant nicht erlaubt in der Coronakrise, das Weihnachtsoratorium fällt in diesem Jahr aus. Im kühlen Chorraum des Münsters aber stimmen am späten Dienstagabend zehn Sängerinnen und Sänger des Motettenchors zumindest den Cho...