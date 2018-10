Musik Sinfonietta hat neuen Leiter

Am 14 / abo

Am 14. November gibt die Sinfonietta des Humboldt-Gymnasiums ihr nächstes Konzert, Dvo­raks Messe in der Petruskirche. Dirigiert wird das mehrfach bundesweit preisgekrönte Orchester erstmals von Tobias Hermanutz. Er hat die Sinfonietta von Christoph Kächele übernommen, der sie seit 2005 leitete. Schuldirektor Klaus-­Michael Zinnecker hat sich in einem Brief an die Eltern gewandt: „Seit Montag vergangener Woche fällt ein Musiklehrer bis auf Weiteres aus.“ Da es sich um ein „laufendes Verfahren“ handele, gebe es bis zur „Sachverhaltsklärung“ keine weiteren Informationen, so Stefan Meißner, Pressesprecher des Regierungspräsidiums Tübingen.

Die bislang ebenfalls von Kächele geleitete Big Band „müssen wir leider für dieses Schuljahr aussetzen“, schreibt Zinnecker. Was den Unterricht betrifft – das Humboldt hat ein Musik-Profil –, gebe es aber einen Notfallplan, so dass „eklatante Löcher“ vermieden würden.