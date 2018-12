Jahreswechsel Silvesterfeuerwerk in Ulm: Diese Regeln gelten für Böller und Raketen

Ulm / Uwe Keuerleber

Mit Böller und Raketen wird wird das neue Jahr begrüßt. In Ulm gelten für den Verkauf und das Abbrennen besondere Vorschriften.

Der Verkauf von Feuerwerkskörper der Kategorie 2, dazu gehören Raketen, Fontänen oder Kanonenschläge, ist nur in der Zeit vom 28. bis 31. Dezember von Personen über 18 Jahren erlaubt. Nur Erwachsenen ist das Abbrennen der Feuerwerkskörper erlaubt.

Rücksicht und Sicherheit

Feuerwerkskörper dürfen wegen erheblicher Brandgefahr und Lärm nicht in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Altenheime und Fachwerkhäusern gezündet werden. Anders als in Tübingen, wo bereits 2009 das Zünden von Raketen und Feuerwerk in der Altstadt untersagt wurde, besteht in Ulm kein Feuerwerksverbot in der Innen- und Altstadt.

Busverkehr

Die Buslinien der Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm fahren an Silvester nach dem Sonntagsfahrplan. Reguläre Buslinien sind bis 0.45 Uhr in Betrieb. Die Nachtbuslinien N 1 bis N 5, N 7 und N 8 fahren jeweils stündlich zwischen 1.30 Uhr und 4.30 Uhr ab Ulm ZOB Ost. Ein zusätzlicher Fahrscheinverkauf über Mitarbeiter mit gekennzeichneter Kleidung stehen jeweils 15 Minuten vor Abfahrt der Nachtbuslinien an der Haltestelle Ulm ZOB Ost bereit. Das Anrufsammeltaxi "MobilSAM" endet gegen 18.00 Uhr.

Aufräumarbeiten an Neujahr

Die Feiertage bedeuten immer Großeinsatz für die Truppe der Entsorgungs-Betriebe (EBU). Schwerpunkte zu Silvester sind immer Münsterplatz, Rathausplatz, Fußgängerzone/ Bahnhof/ Ehinger Tor sowie Willy-Brandt-Platz. Auch am Donauufer und in Wiblingen werden die EBU am Neujahrstag unterwegs sein. Insgesamt werden 16 Mitarbeitende mit vier Kehrmaschinen und drei Transportern in der Stadt am Neujahrstag aufräumen. Allerdings werden die Spuren der Feier in manchen Straßen noch ein paar Tage länger zu sehen sein.

Das könnte dich auch interessieren: