Nach Angaben des Umweltbundesamts werden durch abgeschossene Raketen und explodierende Böller jedes Jahr an Silvester 4500 Tonnen Feinstaub freigesetzt - Umweltschutz sieht anders aus. Viele Städte haben bereits mit einem Feuerwerkverbot in bestimmten Stadtgebieten reagiert. Auch viele Handelsunternehmen verzichten dieses Jahr auf einen Verkauf von Feuerwerkskörpern.

Feuerwerk: Kein Verkauf ab 2020 bei Hornbach

Die Einzelhändler Rewe und Edeka haben das Silvester-Equipment aus ihrem Sortiment gestrichen. Auch Hornbach will ab 2020 auf Feuerwerk und Böller verzichten. Wie die Rheinische Post mit Verweis auf einen Hornbach-Sprecher berichtet, wird die Baumarktkette ab dem kommenden Jahr weder in Deutschland noch in Österreich Feuerwerk verkaufen.

Lidl: Werbung für Raketen und Böller sorgt für Diskussionen

Bei etlichen Filialen von Aldi, Lidl, Rewe und Co. gibt es trotz weitreichender Feuerwerk-Kritik weiterhin dutzende Feuerwerkskörper im Sortiment.

Besonders Lidl wirbt vehement mit dem Verkauf von Raketen und Böllern.

Ein Facebook-Beitrag von Lidl, der den Feuerwerk-Verkaufsstart bewirbt, sorgt aktuell im Kommentarbereich für große Diskussionen.

„Denkt auch mal jemand an die vielen Haus und Wildtiere die Todesangst bekommen?“ schreibt ein Nutzer. Ein Anderer hingegen meint: „Ich freue mich schon. Bitte macht nächstes Jahr weiter mit dem Verkauf von Feuerwerk!“.

Verkaufsstopp von Feuerwerk wegen Tierschutz

Die Umweltbelastung durch Feinstaub ist nur ein Grund für den Teil-Verkaufsstopp der Händler. Viele verweisen auch auf den Tierschutz. Wie der Deutsche Tierschutzbund mit Sitz in Bonn informiert, sei der Feuerwerkskrach vor allem für Hunde und Katzen belastend, da sie ein äußerst feines Gehör haben.

Wie belastend die Knallgeräusche von Feuerwerk für Tiere sein können, zeigt der Tod der Hundedame „Malgui“. Für sie war der Feuerwerkskrach zu viel – sie starb zum Entsetzen ihrer Familie aufgrund einer Panikattacke an Silvester.