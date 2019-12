Zischend fliegen die Raketen in den Nachthimmel und sprühen bunte Funken, überall knallt und raucht es. Raketen und Böller werden an Silvester nahezu auf der ganzen Welt gezündet, um das neue Jahr zu feiern.

In der Silvesternacht ist es ausnahmsweise erlaubt, Feuerwerkskörper der Klasse II (Raketen, Böller, Sonnenräder oder ähnliches) abzubrennen. Obwohl es sich nur um eine Nacht im Jahr handelt, sehen einige Politiker ein Problem in der Tradition. Denn die Silvesterknaller machen nicht nur Spaß – sie sind auch gefährlich und belasten die Umwelt (Umweltbundesamt: Hintergrund). In Großstädten werden in der Stunde nach Mitternacht oft Feinstaub-Werte von 1.000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft erreicht. Zum Vergleich: Der Jahresmittelwert liegt bei innerstädtischen Messpunkten im Schnitt bei 17 Mikrogramm.

Ulm: Verbot von Feuerwerkskörpern für Altstadt gefordert

In Ulm möchte der CDU-Stadtrat Hans Walter Roth deshalb ein Böller-Verbot in Teilen der Stadt bewirken. In seinem Antrag an Oberbürgermeister Gunter Czisch führt er an: „In einigen Städten wurden allein in der Neujahrsnacht so viele Staubpartikel registriert wie in zwei Monaten vor den Fahrverboten.“

Aber nicht nur die Feinstaubbelastung nannte der Stadtrat als Grund für seine Forderung. Er erinnerte zudem an den Brand in der Tübinger Altstadt vor über zehn Jahren: „Unersetzbare historische Bauten gingen damals verloren.“ Er verweist auf besonders gefährdete Bereiche in der Ulmer Innenstadt, wie den Bereich um das Münster, das Fischerviertel, das Schwörhaus und die Fachwerkhäuser.

Die Pressesprecherin der Stadt Ulm, Marlies Gildehaus, fände es „wegen der Feinstaubbelastung besser“, Böller in der Innenstadt zu verbieten – sie geht aber davon aus, dass es vorerst kein Verbot für Ulm geben wird. „Zumindest nicht für dieses Jahr“, so Gildehaus. In der Zukunft sei eine Regulierung für Silvester nicht ausgeschlossen, die aktuelle Diskussionslage sei aber schwierig. Beim zünden von Böllern und Raketen an Silvester handele es sich um eine liebgewonnene Familientradition. „Allerdings muss man sich bei allen Traditionen, und bei dieser ganz besonders, fragen, ob sie noch zeitgemäß ist“, sagt die Pressesprecherin.

In den letzten Jahren habe es in der Ulmer Innenstadt außerdem keine besondere Gefährdung durch Feuerwerkskörper gegeben. Gildehaus erinnert sich lediglich an einen Vorfall auf dem Münsterplatz vor einigen Jahren: „es wurden Personen mit Silvesterraketen beschossen.“ Das sei aber ohnehin strafbar und die Polizei sei in der Nacht auf Neujahr verstärkt im Einsatz.

In diesen deutschen Städten ist Böllern schon teilweise verboten:

Stuttgart: Verbot auf dem Schlossplatz und Umgebung

Karlsruhe: Verbote in Teilen der Innenstadt

München: Verbot in der Fußgängerzone und der Altstadt

Freising: Verbote in Teilen der Innenstadt

Augsburg: Verbot auf dem Rathausplatz und Umgebung

Ingolstadt: Verbot in der ganzen Altstadt

Landshut: Verbot in der Innenstadt

Regensburg: Sperrung der Steinernen Brücke

Nürnberg: Verbot rund um die Burg, die Lorenzkirche und am Hauptmarkt

Würzburg: Verbote in Teilen der Innenstadt

Bamberg: Verbote in Teilen der Innenstadt

Hamburg: Verbot an der Binnenalster

Berlin: Verbot am Brandenburger Tor, teilweise am Alexanderplatz und in Schöneberg

Dortmund: Verbote um den Hauptbahnhof, in der Katharinen- und Kampstraße, am Alten Markt, an der St. Marienkirche und der St. Reinoldikirche

Köln: Verbot rund um den Dom

Düsseldorf: Verbot in den meisten Teilen der Altstadt

Bremen: Verbot am Rathaus

Hannover: Verbote vom Raschplatz bis zum Platz der Weltausstellung und vom Opernplatz bis zum Steintor

Aachen: Verbot innerhalb des Grabenrings

Bielefeld: Verbote im neuen Bahnhofsviertel und am Boulevard

Braunschweig: Verbote am Rathaus und im Magniviertel

Passau: Verbote in Teilen der Innenstadt

Fürth: Verbot an der Fürther Freiheit, am Kohlenmarkt und dem Dreiherrenbrunnen

Göttingen: Verbot in den Wallanlagen (keine Kategorie F2 Feuerwerke erlaubt)

Lüneburg: Verbot in der ganzen Altstadt

Timmendorfer Strand: Verbote in einzelnen Zonen

Wiesbaden: Verbot um die Wilhelmstraße

Goslar: Verbot in der ganzen Altstadt

Duderstadt: Verbote in Teilen der Altstadt

Hameln: Verbot in der gesamten Altstadt

Lüchow: Verbot in der gesamten Altstadt

Auf den Inseln Sylt, Föhr und Amrum ist Böllern außerdem komplett verboten.

Diese Strafen drohen bei Regelverstößen

Geld- oder sogar Freiheitsstrafen drohen, wenn man sich nicht an die Regeln für Feuerwerkskörper hält. Im Bußgeldkatalog des Sprengstoffgesetzes steht, dass Feuerwerke nicht ohne Genehmigung an anderen Tagen außer vom 31. Dezember bis 01. Januar abgebrannt werden dürfen. Sonst drohen Bußgelder bis zu 10.000 Euro. Wer nicht zertifizierte Böller herstellt oder zündet, dem droht eine Geldstrafe von bis zu 50.000 Euro. Wenn man mit Knallern und Raketen andere Menschen oder Gegenstände gefährdet, riskiert man ein individuell festzulegendes Bußgeld oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren.

Alternativen zum Feuerwerk und zu Böllern

Die Leiterin Verkehr und Luftreinhaltung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) sagt: „Wir wollen ein Silvester, bei dem alle gemeinsam feiern können – ohne unnötige Gesundheitsgefährdung durch Feinstaub, Müll und gefährliche private Böllerei.“ Laut der DUH haben kommunale Unternehmen in den fünf größten deutschen Städten zum Jahreswechsel 2017 etwa 191 Tonnen Silvesterabfall entsorgt. Ein großer Teil der Feuerwerküberreste bleibt außerdem auf Grünflächen, in Gewässern oder Waldgebieten liegen. Die Feuerwehr meldete zudem 10.000 zusätzliche Feuerschäden rund um Weihnachten und Silvester im Jahr 2017.

Eine umweltfreundlichere Alternative zum klassischen Feuerwerk sind beispielsweise bunte Laser- oder Drohnen-Shows.

Sind Lasershows eine Alternative zum klassischen Silvester-Feuerwerk?

© Foto: Giacinto Carlucci

Außerdem finden sich zahlreiche Initiativen, durch die man das Geld für Silvester-Kracher auch in einen guten Zweck investieren kann. Neben „Brot statt Böller“ gibt es seit einiger Zeit auch die Aktion „Bäume statt Böller“. 15 Klimawälder bestehen bereits. Eine Aktie kostet zehn Euro. Für 20 Euro sorgt man schon dafür, dass zehn Quadratmeter Baumbestand gepflegt werden können. Die Initiative „Viva con Aqua“ investiert seit zehn Jahren in Brunnen- und Bildungsprojekte. Sie hat die Kampagne „Wasser statt Böller“ ins Leben gerufen.