Prozess Sieg gegen Methadon-Gegner

Ulm/Hamburg / swp

Dr. Claudia Friesen, Leiterin des Forschungslabors am Institut für Rechtsmedizin am Uni-Klinikum Ulm, hat vor dem Landgericht Hamburg einen Sieg gegen einen Onkologen am Ludwigsburger Klinikum errungen. Laut Friesens Rechtsanwalt hatte der Mediziner behauptet, Friesen hätte ihre Ergebnisse zur Wirksamkeit von Methadon bei der Krebsbekämpfung selber nicht wiederholen können. Ferner habe die Ulmer Chemikerin bei der Veröffentlichung eines anderen Experiments vom eigenen Ergebnis abweichende Informationen im „Kleingedruckten“ versteckt und mehrere von der Deutschen Krebsgesellschaft angebotene Millionen für die Durchführung einer Studie abgelehnt.

Alle die Behauptungen seien nachweislich falsch, teilt Friesens Anwalt mit. Das Landgericht untersagte dem Arzt die Äußerungen, bei Zuwiderhandlung droht ein Ordnungsgeld bis zu 250 000 Euro oder Ordnungshaft.