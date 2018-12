Bilanz Sieben neue Notfallseelsorger in Ausbildung

Ulm / cst

Um auch künftig alle Aufgaben bewältigen zu können, ist die Notfallseelsorge Ulm/Alb-Donau-Kreis (NFS) gut gerüstet, sagte Geschäftsführer Michael Lobenhofer bei der Jahreshauptversammlung in der Ulmer Hauptfeuerwache. Zwei neuen Einsatzkräften konnte er die „Beauftragung“ durch den zuständigen Dekan überreichen, weitere sieben beginnen Anfang nächsten Jahres ihre Ausbildung, teilt Holger Oellermann mit, der Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit. Um Feuerwehr und Rettungsdienst für deren Arbeit zu stärken, bot die NFS erstmals eine Peer-Ausbildung an: „Im Oktober lernten 17 Einsatzkräfte von unserer Notfallpsychologin Anna Hruschka, wie sie bei belastenden Einsätzen direkt den Kameraden zur Seite stehen können“, berichtete Lobenhofer. Das ist wichtig, denn: „Unsere Einsatzzahlen bleiben unverändert hoch.“

Fünf Notfallseelsorger wurden von Lobenhofer aus dem aktiven Dienst verabschiedet. Der Bereichsleiter für Einsätze, Markus Sautter, wurde in das Koordinationsteam gewählt. Er ersetzt die Langenauer Pfarrerin Rebekka Herminghaus, die nicht wieder kandidiert hatte. Ulms Feuerwehrkommandant Hansjörg Prinzing lobte: „Die Notfallseelsorge ist nicht mehr wegzudenken; für die Einsatzkräfte und die Bevölkerung leistet sie einen unverzichtbaren Dienst.“ Polizeidirektor Konrad Aichinger vom Revier Ulm-West meinte anerkennend, der Dienst für die Polizisten sei einfacher, weil sie wissen, dass die Notfallseelsorge sie im Einsatz unterstützt.

Lobenhofer blickte entsprechend aufs laufende Jahr zurück: Bislang gab es rund 160 Einsätze. So versorgten Anfang Januar Seelsorger die Betroffenen des Raubmordes am Ulmer Eselsberg. Im Mai verunglückte eine Gruppe österreichischer Feuerwehrleute auf der A8 bei Merklingen, die bis zur Weiterfahrt mit der örtlichen Feuerwehr gemeinsam betreut wurden. Im September gab es in Schelklingen einen Großeinsatz für die Psychosoziale Notfallversorgung: Im Silo eines Zementwerks war ein Gerüst eingestürzt und hatte zwei Bauarbeiter unter sich begraben. Die 20 und 40 Jahre alten Männer starben. Acht Notfallseelsorger waren dort im Einsatz. Auch beim Unglück einer Ulmer Schachtel und einem Todesfall während des Einstein-Marathons wurde die Notfallseelsorge gerufen. Zunehmend beteiligte sich die Notfallseelsorge auch an Feuerwehreinsätzen bei Wohnungsbränden.

Info Peers (englisch: gleichrangig) sind nach dem Critical Incident Stress Management ausgebildete Personen in Einsatzorganisationen, die Einsatzkräften helfen, psychisch belastende Einsätze und den daraus entstehenden Stress besser zu bewältigen.