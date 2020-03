Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Im Moment hat die Coronakrise noch keine Auswirkungen für unser Geschäft. Wir sind nach wie vor über alle gewohnten Kanäle für unsere Kunden erreichbar.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Wir sind regulär unter der 0731/42347 per Telefon für unsere Kunden erreichbar. Außerdem natürlich per E-Mail unter manuel.rupp@wuerttembergische.de und weiterhin in unserem Büro in der Sporerstraße 4 in 89079 Ulm/Wiblingen.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Bei Fragen rund um das Thema Versicherbarkeit des Risikos Corona gerne jederzeit per Telefon oder Mail an uns wenden.

Nach der Coronakrise freuen wir uns wieder besonders auf...

... den persönlichen Kontakt und den Austausch mit unseren Kunden vor Ort, der uns immer sehr viel Spaß macht. Wir wünschen allen Kunden, Freunden und Verwandten viel Gesundheit und Energie in diesen doch sehr ungewohnten Zeiten.

