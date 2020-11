Der SWU-Gepäckbus ist wieder da: An den vier Adventssamstagen (28. November, 5., 12, und 19.Dezember) steht er in der Ulmer Fußgängerzone an der Einmündung Bahnhofstraße/Wengengasse jeweils von 10.30 Uhr bis 19.00 Uhr bereit.

SWU-Bus 2020: Shopping-Tüten sind versichert

Auszubildende der Stadtwerke empfangen die Einkaufsbummler und nehmen ihnen für eine Weile die Taschen ab zum unbeschwerten Weitershoppen. Die deponierten Gegenstände sind versichert. Die SWU-Mitarbeiter tragen Handschuhe und Mund-Nasen-Bedeckung. Ein Leitsystem vor der Bustür garantiert, dass man sich bei der Gepäckübergabe nicht zu nahekommt.