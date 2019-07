In der Oststadt soll ein junger Postzusteller im Dienst mehrere Frauen unsittlich berührt haben. Sein Arbeitgeber äußert sich nicht zu den Vorwürfen. Die Masche war immer die gleiche: Der junge Postbote ließ sich auf den Rücken fallen, gab vor, nicht alleine aufstehen zu können und betatschte dann die Frauen, die ihm aufhalfen. So berichten es übereinstimmend mehrere Frauen, die sich an die SÜDWEST PRESSE gewandt haben. Ihre Namen sind der R...