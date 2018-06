Menschenhandel Sexsklaverei entlang der Donau

Ulm / swp

Menschenhandel ist neben dem Drogen- und Waffenhandel die lukrativste Geldquelle des organisierten Verbrechens. Der ehemalige Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus hat sich beruflich und in seiner Tätigkeit als Autor intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. Etwa 80 Prozent der in Deutschland tätigen Prostituierten kommen aus dem Ausland, vorwiegend aus Ost- und Südosteuropa. Auch aus Donauländern also. Das Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution macht das Thema deshalb auch zum Gegenstand von Veranstaltungen im Rahmen des Internationalen Donaufests.

In Zusammenarbeit mit der vh und dem Donaufest sind zwei Veranstaltungen vorgesehen. Manfred Paulus stellt sein Buch „Menschenhandel und Sexsklaverei entlang der Donau“ am Mittwoch, 20. Juni, um 20 Uhr in der Sparkasse Neue Mitte, Hans-und-Sophie-Scholl-Platz 1, vor. Paulus beschreibt und analysiert die Situation der Betroffenen in den Herkunftsländern, die Anwerbungsmethoden, die Schleusungswege und die sexuelle Ausbeutung in Deutschland.

„Rotlicht entlang der Donau“ heißt eine Veranstaltung am Donnerstag, 12. Juli, 20 Uhr im Saal der Volksbank. Darin diskutieren über die Situation in Ulm Manfred Paulus, OB Gunter Czisch, Aussteigerin Sandra Norak, Kriminaldirektor Bernd Ziehfreund, Karin Graf und Dagmar Engels vom Ulmer Bündnis.