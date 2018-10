Identität Selbstfindung per Rad

Ulm / Bernd Rindle

Selim Gecgin war auf der Suche. Auf der Suche nach Antworten. Fragen hatte er genügend. „Was ist mein Deutschland“, „was ist Heimat“, und, nicht zuletzt: „Was ist Heimat für mich als Deutschtürke?“ Um all’ das zu ergründen ist der gebürtige Ulmer zwei Monate lang mit dem Fahrrad durch Deutschland gefahren, von den Bergen bis zum Meer, von der Zugspitze nach Sylt. Dabei herausgekommen ist ein bemerkenswerter Dokumentarfilm, der kommenden Samstag, 18 Uhr, im Dietrich Theater Premiere hat: „Almanyam“ – mein Deutschland.

Integrationsprobleme sind und waren es nicht, die Selim Gecgin umgetrieben haben. Er ist hier aufgewachsen, hatte immer ein funktionierendes soziales Umfeld in seiner Familie und dem Freundeskreis, durchlief das Gymnasium, machte Abitur und begann zu studieren. Die erste Identitätsfrage tat sich relativ spät auf, beim Auslandssemester in Istanbul, wo „ich erstmals mit meiner ursprünglichen Kultur konfrontiert wurde“, fernab von gelegentliche Urlaubsbesuchen – „im richtigen Leben“ eben. Dort, wo Deutschtürken bisweilen wenig charmant als „Deutschlinge“ bezeichnet werden, kamen erste Zweifel: „Wer bin ich eigentlich?“

Auch nach dem Bachelor-Abschluss war er immer noch von einer „eigenartigen Nervosität“ erfüllt. Zumal diese Selbstfindungsfrage noch im Raum stand und ein weiterer Lebensabschnitt abgeschlossen war. „Plötzlich stand ich da und wusste nicht, was ich machen sollte.“ Denn alle Pflichten waren erfüllt „und irgendwann hast Du keine Ausreden mehr“. Zeit also, sich mit der eigenen Identität zu beschäftigen und sich die Freiheit zu nehmen, „einmal nicht etwas zu tun, was du musst, sondern was du willst“.

Also setzte er sich in Garmisch-Partenkirchen aufs Rad und ist ohne große Vorplanung „einfach losgefahren“. Wenn er müde war, hat er sein Zelt aufgeschlagen, wo er gerade war, „an Waldrändern, auf Parkplätzen, in Kleingartenanlagen, auf Streuobstwiesen“. Und hat dabei unerwartete Liberalität und Toleranz erfahren: „Kein einziges Mal hat auch nur irgendjemand etwas dagegen gehabt.“ Die anderen Nächte hat er - über eine „Couch-App“ organisiert - auf fremden Sofas verbracht, deren Besitzer mitunter zu Freunden geworden sind.

Dabei hat er viele Menschen kennengelernt und intensive Gespräche geführt, vor allem auch mit deutschtürkischen Künstlern, Musikern und anderen Kulturschaffenden. Alle haben, wie Selim Gecgin dabei erkannt hat, genau von denselben Befindlichkeit berichtet, die auch ihn betrifft: Die Entwicklung einer eigenen Identität. „Deutsche“, sagt er, „mit internationalem Vorteil“, was die Sache auch inhaltlich besser treffe, als „Deutsche mit Migrationshintergrund“. Und genau von diesem kulturellen Zugewinn soll die Gesellschaft profitieren.

In diesem Zusammenhang nimmt der bekennende Ulmer („Ich liebe diese Stadt“) auch sich in die Pflicht für „good news“ zu sorgen und zu zeigen, „wie wunderschön“ diese entstandene Mischkultur ist. Dass manche Vorbehalte bestehen, sei nicht allein den distanzierten Deutschen geschuldet. Denn: „Auch wir haben uns abgeschottet uns nicht gezeigt“.

Und bei seiner Radtour, die er samt und sonders alleine gefilmt hat („Du fährst oft doppelte Wege“), konnte er letztlich finden, was Heimat ausmacht: Menschen. „Heimat ist mehr als die Nummer auf einem Ausweis. Am Ende sind es die Menschen, die einen die Heimat fühlen lassen“, sagt er. „Heimat ist so was wie Sehnsucht, Heimat ist so was wie Zugehörigkeit, willkommen sein und Sicherheit.“