Soziales Selbst Vorsorge treffen

Söflingen / swp

„Aktive Vorsorge“ ist das Thema einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe im Seniorenzentrum Clarissenhof. Am Mittwoch, 10. Oktober, 16 Uhr, spricht Thomas Reuther von der katholischen Keppler-Stiftung unter der Überschrift „Meine Vorsorge“ darüber, was Menschen tun können, um für das Unabänderliche vorzusorgen, die Zeit einer schweren Krankheit oder des eigenen Todes. So soll es möglich sein, individuelle Antworten zu finden auf Fragen wie: Was will ich hinterlassen? Worüber informiere ich ganz persönlich meine Angehörigen und Erben? der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die weiteren Termine sind: Mittwoch, 7. November, Lebens-Faden „Christliche Patientenvorsorge“ und Mittwoch, 16. Januar, Bestattungsvorsorge.