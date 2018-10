Heiraten in Ulm

Next

Svenja und Nicolas Menz feierten ihre Hochzeit in Remmeltshofen. Ihr Fotoshooting machten sie auf dem Bauernhof der Familie Junginger in Holzheim. © Foto: Marco Cuvato

Sie lernten sich bereits in der 7. Klasse kennen. Seither kämpfte Nico um seine Svenja! © Foto: Marco Cuvato

Svenja und Nicolas gaben sich in der Kirche in Remmeltshofen das Ja-Wort. © Foto: Marco Cuvato

Svenja und Nicolas Menz feierten ihre Hochzeit in Remmeltshofen. Ihr Fotoshooting machten sie auf dem Bauernhof der Familie Junginger in Holzheim. © Foto: Marco Cuvato

Ulm / swp

Svenja und Nico Menz lernten sich 2004 in der 7. Klasse kennen. Von da an hat Nico um Svenja gekämpft.

Unsere Kennenlern-Geschichte

Zum ersten Mal gesehen haben wir uns 2004 in der 7. Klasse. Nico hat nie locker gelassen und in den ganzen fünf Jahren unserer Freundschaft um uns gekämpft. Am 11.05.2009 hat es geklappt und wir sind seitdem glücklich zusammen.

Geheiratet haben wir standesamtlich am 15.06.18 und am 16.06.18 kirchlich.

Dieser Text wurde der SÜDWEST PRESSE von Svenja und Nicolas Menz zugeschickt.

Das könnte dich auch interessieren