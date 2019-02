Jubiläum Seit 70 Jahren miteinander durch dick und dünn

Wiblingen / Roland Schütter

Mit Blumen geehrt wurden sie schon am Sonntag im Gottesdienst ihrer Kirchengemeinde, der Friedenskirche Neu-Ulm, als das Pastorenehepaar Ruth und Thomas Greiner ihnen zurief: „Ihr seid das Urgestein der Gemeinde und Vorbilder im Glauben.“ Gestern feierten Georg und Dorothea Häfele in Wiblingen das seltene Fest der Gnadenhochzeit: Sie sind seit 70 Jahren verheiratet.

Nicht immer verlief der Lebensweg gerade. Doch das schweißte sie zusammen, sagt das Jubelpaar. „Wir sind zufrieden mit unserem Leben, denn wir sind miteinander durch dick und dünn gegangen.“

Dorothea Häfele, geboren bei Breslau, wuchs mit fünf Geschwistern in Berlin auf, wo der Vater Arbeit gefunden hatte. Hier ging sie zur Volksschule und erlernte den Beruf der Verkäuferin in einem Lebensmittelgeschäft.

Ihr Mann wurde in Unterweiler geboren. Er hatte sechs Geschwister, der Vater war als Waldarbeiter tätig. Georg Häfele erinnert sich an eine „gute Kindheit“, obwohl er immer arbeiten musste. Beispielsweise hütete er Kühe während der gesamten Sommerferien. Für den Lohn konnte er sich ein Paar neue Schuhe kaufen. Nach der Volksschule absolvierte er eine Schreinerlehre und ging später zu Magirus, um an großen Maschinen zu arbeiten.

Mit 21 Jahren kam er zur Luftwaffe, war als Flakhelfer in sieben Städten tätig und gelangte so nach Berlin. Dort haben sich die Beiden 1943 kennengelernt. „Meine Freundin hat uns miteinander bekannt gemacht“, berichtet die 93-Jährige. „Am Funkturm hat es ,Klick’ gemacht, und dann ging er mir nicht mehr aus dem Kopf.“

Sie mussten aufeinander warten: Georg war noch weitere zwei Jahre an der Front in Russland. Kontakt hielten sie über die Feldpost, bis er es endlich wieder in seine Heimat Ulm geschafft hatte. Von hier schrieb er 1946 an seine Geliebte, ob sie nicht dauerhaft hierher kommen wolle, was ihr auf abenteuerliche Weise gelang. 1949 wurde geheiratet. Fünf Jahre später war ein eigenes Haus fertig, bei dessen Bau Georg Häfele weitgehend selbst Hand angelegt hatte. Hier wohnten sie bis 2001, dann zog das Paar nach Wiblingen in eine Wohnung.

Dorothea Häfele kümmerte sich um die Familie und war eine fleißige Hausfrau, im Garten gab es immer viel zu tun, zu ernten und zu verarbeiten. Georg Häfele vertiefte bei verschiedenen Schreinereien seine Kenntnisse. „In dem Beruf hatte ich richtig viel Freude“, erzählt er und schaut zufrieden auf die 30 Jahre bei der Werkzeug- und Maschinenfabrik Ott zurück, für die er ab 1953 bis zur Rente tätig war. Die letzten vier Jahre war er Betriebsratsvorsitzender.

Bescheidene Lebensweise

Das Jubelpaar lebt bescheiden, Urlaub gab es stets nur einmal im Jahr: Dann ging es für 14 Tage ins Thermalbad nach Beuren. Dorothea strickte in ihrer Freizeit Jacken, Socken und Schals; Georg werkelte für sein Leben gerne. „Getragen hat uns in all den Jahren der Glaube“, sagt der Jubilar. „Er hat mich vor allem im Krieg vielfach bewahrt, denn ich habe keine Schramme abbekommen.“ Geschätzt war er auch für seine Hilfsbereitschaft: In der Friedenskirche und im Freundeskreis half der geschickte Handwerker gern.

Das Paar versorgt seinen Haushalt noch ganz allein. Der Jubilar geht mit seinem Rollator zweimal in der Woche zum Einkaufen – ohne Einkaufszettel, denn die Dinge hat er im Kopf. Und der Schalk blitzt aus seinen Augen, wenn er erzählt, dass sein Gefährt manchmal so vollbeladen wie ein Langholzwagen ist.

Zu den Gratulanten gestern zählte auch OB Gunter Czisch, der die Glückwünsche des Ministerpräsidenten, einen Blumenstrauß sowie Geschenke überbrachte. Ein Familienfest mit Tochter, zwei Enkeln und drei Urenkeln sowie Freunden folgt am Wochenende.