Medizin Seit 20 Jahren Psychiatrie in Ulm

Ulm / swp

Mit einem Festakt und Vorträgen am Dienstag im Stadthaus schlägt die Klinik einen Bogen von den Anfängen in die Zukunft.

Zwei Stationen mit 30 Betten und eine Tagesklinik mit 20 Plätzen: So begann 1998 das Kapitel der universitären psychiatrischen Versorgung in Ulm. Fast auf den Tag feiert die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie III am Dienstag (15 Uhr, Stadthaus) ihr 20-jähriges Bestehen.

„Psychiatrische Erkrankungen sind häufig, werden aber wegen der immer noch weit verbreiteten Stigmatisierung nicht immer behandelt. Mit dem Aufbau einer Uni-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Ulm haben wir vor 20 Jahren damit begonnen, dieser Stigmatisierung entgegenzuwirken und gleichzeitig eine wohnortnahe psychiatrische Behandlung sicherzustellen“, sagt Prof. Manfred Spitzer, der die Klinik seit ihrer Gründung leitet.

Die Jubiläumsfeier bietet viel Interessantes: So können sich Besucher im ersten Teil der Veranstaltung vier Vorträge zu aktuellen psychiatrischen und neurowissenschaftlichen Themen anhören. Spitzer und Oberarzt Dr. Maximilian Gahr berichten in ihrem Vortrag etwa über die Behandlung psychischer Störungen an der Klinik. In weiteren Vorträgen erfahren die Veranstaltungsgäste, wie sich Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörungen bei Erwachsenen äußern oder wie Hirnstimulation mittlerweile vielversprechend bei schweren Depressionen eingesetzt wird.

Am Nachmittag schließt sich um 18 Uhr der öffentliche Festakt an. Nach Grußworten von Vertretern aus Politik und Gesellschaft wirft Manfred Spitzer im Festvortrag einen Blick in die Vergangenheit der Psychiatrie und Gehirnforschung, spricht aktuelle Entwicklungen an und zeigt schließlich Perspektiven für die Zukunft auf.