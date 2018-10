Kirchenmusik Sein Werk bleibt in Ulm

Ulm / Helmut Pusch

Es war eine Gedächtnis- und Improvisierübung, wenn auch nicht theoretisch in Formeln, sondern praktisch am Cembalo . . .“, schreibt Hermann Hesse in seinem Roman „Das Glasperlenspiel“. Dieses Cembalo, auf dem Hesse einst spielte, steht in Ulm, im Rechbergweg 11, und gehört zum Nachlass von Edgar Rabsch. Der war von 1972 bis zu seinem Tod 1990 Kirchenmu­sikdirektor am Ulmer Münster.

Rabsch starb damals völlig überraschend, war wegen einer Herzschwäche in der Klinik behandelt worden, sollte aber eigentlich am nächsten Tag entlassen werden. „Mein Vater hatte noch so viel vor, hatte mir vom Krankenhaus jede Menge Aufträge gegeben“, erinnert sich seine Tochter Christina Rabsch-Dörr, die ebenfalls Profimusikerin wurde und als Gesangslehrerin arbeitet. Dabei nutzt sie auch Erbstücke ihres Vaters – etwa den Pfeiffer-Flügel, der früher in einem der beiden Arbeitszimmer ihres Vaters stand. Dort befand sich auch eine Pfeifenorgel, die „für eine mittelgroße Kirche gereicht hätte. Ich spiele nicht Orgel, deshalb habe ich sie Orgelschülern meines Vaters überlassen“.

Hesse und das Cembalo

Bis heute aber steht in dem Zimmer das Cembalo, auf dem schon Literatur-Nobelpreisträger Hermann Hesse gespielt hatte. Damals war es allerdings noch im Besitz des Musikprofessors Karl Gerok, dessen Witwe das Instrument dann seinem Schüler Rabsch überließ. „Darauf hat mein Vater gerne Bach-Orgelwerke geübt“, erzählt die Tochter. „Er sagte immer: Wenn ich den Bach auf dem Cambalo kann, dann geht er auf der Orgel erst recht.“ Und sie erinnert sich auch daran, dass es unter dem Cembalo früher Pedale gab.

Rollschränke voller Noten

Im Keller des Hauses im Rechbergweg am Safranberg lagerten auch die väterlichen Noten und tausende Werke anderer Komponisten: „Das waren vier mannshohe Rollschränke voll. Und die waren völlig ungeordnet“, erzählt Christine Rabsch-Dörr, die heute noch mit ihrer Familie im elterlichen Haus wohnt. Sie hat die Autographen längst dem Stadtarchiv übergeben, dort wurden sie bibliothekarisch aufgearbeitet, es wurde ein neues Werkverzeichnis angelegt, das „neun eng beschriebene Din-A-4 Seiten lang ist“, sagt Christina Rabsch-Dörr. Morgen nun, am Sonntag, werden die Kompositionen mit einem Festkonzert offiziell der Stadt übergeben.

„Mein Vater war viel zuhause, übte, komponierte. Es war ständig Musik im Haus“, erinnert sich die Tochter. Was nie störte. „Das war eher tröstend. Man wusste, man war nicht allein.“ Dieses Gefühl hatten die Rabschs vor allem abends: „Mein Vater war ein Nachtmensch. Das war die Zeit, in der er komponierte.“

In Sachen Musik war Rabsch ein Perfektionist. Nicht nur, wenn er spielte und dirigierte, sondern auch, wenn er seine Werke notierte. Seine Handschriften sind ungeheuer penibel ausgeführt, sehen fast wie gedruckt aus – bis hin zur Signatur, die er auf Forderung der Gema immer mit den Zusatz „Tiefenfurt“, seinem Geburtsort in Schlesien, versah. Der Grund: Es gab in Hamburg einen Komponisten gleichen Namens, der vor allem Schulmusik komponierte.

Verband nimmt nichts mehr an

Vor zwei Jahren erkundigte sich der Historiker und Musiker Thomas Müller, der sich auf Komponisten aus der Region spezialisiert hat, nach dem Werk Rabschs. „Wir waren dankbar dafür, hatten uns selbst schon überlegt, wie man die Werke für die Nachwelt sichern könnte“, sagt Christina Rabsch-Dörr. Eines war klar: Der Verband der evangelischen Kirchenmusik, dessen Obmann Edgar Rabsch jahrelang gewesen war, nimmt keine Nachlässe mehr an.

„Als Müller uns sagte, er könne die Werke in Stuttgart oder in Ulm aufbewahren lassen, war für uns klar: In Ulm hat Vater den Gipfel seiner Laufbahn erreicht. Hier soll auch sein Werk bleiben“, sagt Christina Rasch-Dörr.