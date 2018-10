Konzertreihe Seelendramen beim Festival „Alte Musik“

Ulm / Von Burkhard Schäfer

Anders als gewohnt fand das Auftaktkonzert zum diesjährigen Festival Alte Musik nicht im Chorraum des Münsters statt. Da dort gebaut wird, mussten die Macher des Festivals umdisponieren. Eine provisorische Bühne war am nördlichen Seitenschiff aufgebaut, Kirchenbänke wurden für das Publikum entsprechend umgestellt. In akustischer Hinsicht sollte sich dieses Provisorium als Glücksgriff erweisen. Denn da die Musiker – das Karlsruher Barockorchester sowie das Vokalensemble Ulmer Münster unter Friedemann Johannes Wieland – nun mit dem Rücken zur Kirchenwand standen, konnte der Klang optimal abstrahlen.

Die „Markuspassion“ von Reinhard Keiser, die das Festival eröffnete, durfte man so mit ganz neuen Ohren erleben. Gemäß dem Motto „Passion – Leidenschaft“ hatte Wieland dem Publikum ein „passioniertes Zuhören“ gewünscht. Dieser Wunsch sollte sich erfüllen, schon bei den zwei kurzen Stücken „The Lamb“ des Briten John Tavener und „Tristis est anima mea“ von Johann Kuhnau, die der „Markuspassion“ vorgeschaltet waren und die einen stimmungsvollen roten Klangteppich zu diesem packenden Seelendrama hin ausrollten.

Die „Markuspassion“ hatte ihr Schöpfer so ingeniös inszeniert, dass Bach sich das Werk gar für seine Passionen zum Vorbild genommen hat. Es waren aber nicht nur die akustischen Gegebenheiten, die die Aufführung zu einem Erlebnis machten. Vor allem waren es die Interpreten und Gesangssolisten Diana Fischer (Sopran), Martina Gmeinder (Alt), stark: Henning Jensen (Tenor) und Thomas Gropper (Bass), die eine von Wärme, Empathie und ruhig fließender Transparenz getragene Lesart des Werkes lieferten. Insbesondere den dramaturgischen Höhepunkt der „Markuspassion“ – die kurze Pause zwischen „Aber Jesus schrie laut und verschied“ und dem Choral „Wenn ich einmal soll scheiden“ – gestalteten die Musiker so innig, dass die Stille mit Händen zu greifen war. Still war es zunächst auch am Schluss des Werks: „O Jesu (. . .) hilf, dass ich mich bis ins Grab nach dir möge sehnen. Amen“. Der Applaus kam spürbar von Herzen.

Buchstäblich ganz andere Saiten zog das Konzert am Samstag mit Hille Perl (Viola da Gamba) und Lee Santana (Theorbe und Laute) auf. „Freuden, Trauer und Leidenschaft am Hofe des Sonnenkönigs – Musik aus den Gemächern von Louis XIV“ war es überschrieben und es zeigte sich auf eine ebenso innige wie mitreißende Weise, dass diese höfisch-vornehmen „Gemächer-Klänge“, die die beiden Musiker ihren auf die Alte Musik geradezu abonnierten Instrumenten entlockten, eine Vorform der bürgerlich-modernen „Kammer-Musik“ bilden.

Dass die im Programmheft verkündete Leidenschaft auch hier zu ihrem Recht kam, war vor allem Hille Perl zu verdanken. Die Gambistin strich nicht nur mit Passion die Saiten ihres Instruments, sie kommentierte auch die Werke – unter anderem von Louis Couperin, Antoine Forqueray, Jaques Bittner und, vor allem, Marin Marais – und gab Erläuterungen, hauptsächlich zu Marais’ „Tableau de l’Operation de la Taille“ und „Le Labyrinth“.

Sage noch jemand, die Programmmusik habe sich erst im 19. Jahrhundert etabliert. Schon das erstgenannte Werk „zeichnet“ mit rein musikalischen Mitteln die (damals ohne Narkose durchgeführte) Blasenstein-Operation nach, der sich Marais unterziehen musste, und „Le Labyrinth“ ist ein „Tongemälde“ des Irrgartens von Versailles, das seine Zuhörer mit tonartlichen Vexierspielen foppt. Das effektvollste Stück des Abends, „Les Folies d’Espagne“, wieder von Marais, hatten sich Perl und Santana bis zum Schluss aufbewahrt. Es verfehlte seine Wirkung nicht. Verdienter Applaus für ein starkes Duo.