Wie sieht es aktuell aus mit der Belegung der Einzelhandelsflächen in den Sedelhöfen? Darüber soll die Stadtverwaltung im Hauptausschuss des Gemeinderats berichten, am besten im Beisein von Investor Lothar Schubert von DC Developments, fordert die SPD-Fraktion. Die Sedelhöfe sollen spätestens im Sommer nächsten Jahres eröffnen. Bisher sind aber nur Edeka, DM und Zalando als Mieter bekannt. Schubert habe vor der Vergabe des Projekts im Gemeinderat berichtet und ein Quartier mit hochwertigen Läden angekündigt, schreibt Martin Rivoir im Namen der Fraktion als Begründung des Antrags. Zudem soll über die Ausgestaltung der Wohnflächen in den Sedelhöfen berichtet werden.

Schubert wird in jedem Fall am 11. Dezember in Ulm sein, wenn DC, wie kurz berichtet, das Richtfest für die Sedelhöfe und den Neubau Bahnhofplatz 7 in großem Rahmen feiert. Die Grundsteinlegung am Rande der 18 Meter tiefen Baugrube war im September 2018, Baubeginn zwei Jahre zuvor. Das neue Stadtquartier ist in seinen Konturen gut sichtbar, auf das Dach des zentralen Gebäudes kommen 112 Wohnungen. Es entstehen 18.000 Quadratmeter Handelsfläche. Schubert dürfte aus Anlass des Richtfests – auch ohne SPD-Antrag – die Ankermieter der Sedelhöfe für Mode und Textil benennen.