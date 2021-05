Am 1. März sind die ersten Bewohner in die Mietwohnungen der Sedelhöfe eingezogen. Rasch kam es unter ihnen zu Unmut: weil Wohnungen nicht fertig waren, weil es Wasserschäden und Baumängel gab, weil die Kommunikation mit der Verwaltung als schlecht empfunden wurde. In der WhatsApp-Gruppe „M...