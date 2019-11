Bis Ostern 2020 sollen die Sedelhöfe ihre Tore öffnen - und bereits am 12. Dezember wird bekanntgegeben, welche Geschäfte einziehen dürfen.

Bis jetzt sind das Edeka und DM. Auch der Versandriese Zalando eröffnet eine Niederlassung in Ulm, ebenso werden Besucher einen McDonald’s in den Sedelhöfen finden. Mit weiteren Bekanntgaben hielt sich die Stadt zunächst zurück. Es wurden lediglich viele Gastrobetriebe angekündigt. Die irische Bekleidungskette Primark hingegen wird nicht in das neue Shopping-Zentrum einziehen.

Stefan Greiner: „Es wird eine gute Mischung“

City-Manager Stefan Greiner verriet auf Anfrage, dass noch nicht alle Neuzugänge feststehen. Was er jedoch mit Sicherheit sagen kann, ist, dass kein Geschäft aus der Innenstadt in die Sedelhöfe umziehen wird. „Es wird eine gute Mischung aus Einzelhandel, Bekleidungsläden und Gastronomie-Angeboten“, so Greiner weiter. Man könne dort vielfältig shoppen. Auch bekannte Läden und Lebensmittelgeschäfte seien darunter. Mit absoluter Sicherheit stehe die komplette Besatzung jedoch erst Anfang 2020 fest.

Stefan Greiner hat im September 2019 den ehemaligen City-Manager Henning Krone abgelöst.