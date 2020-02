Die Burgerkette „Five Guys“ wird neuer Mieter in den Sedelhöfen. Neben McDonalds kommt somit eine weitere Systemgastronomie nach Ulm. Das Unternehmen mit Sitz in Arlington, Virginia, verfolgt ein anderes Konzept als McDonalds. So gibt es nach Angaben des Unternehmens keine gefrorene Zutaten. „Five Guys“ setzt auf Handarbeit. Selbst die Kartoffeln für die Pommes Frites werden täglich frisch geschnitten. Das erste Restaurant in Deutschland eröffnete 2017 in Frankfurt. Wie die Schwäbische Zeitung schreibt, wollte sich die Pressestelle des Unternehmens noch nicht dazu äußern. Es bestünde aber kein Zweifel daran: Das Unternehmen hat auf seiner Homepage ein Stellenangebot veröffentlicht. „Five Guys“ sucht für den Standort Ulm einen Restaurantleiter.

Das Richtfest für die Sedelhöfe ging im Dezember des vergangenen Jahres über die Bühne.

Five Guys in Ulm: Meldung kommt zwei Monate nach dem Richtfest

Stück für Stück zeigt sich langsam, welche Läden in den Sedelhöfen, dem neuen Quartier im Stadtzentrum, ansässig werden. Über die vergangenen Monate war unter anderem bekannt geworden, dass ein Zalando Outlet sowie das Sneaker- und Lifestyle-Label Snipes in die Sedelhöfe einziehen, dazu eine Filiale der Drogerie-Kette dm. Zwei Monate nach dem Richtfest ist nun also mit Five Guys ein neuer Name bekannt geworden.

Richtfest für die Sedelhöfe Neues Eingangstor zur City Ulm

Die Meldung fällt in eine Phase der Umgestaltung der Innenstadt. Im Ulmer Gemeinderat wird aktuell – und wiederkehrend – über die Gestaltung und Entwicklung der Einkaufsstraßen Hirsch- und Bahnhofstraße sowie ihren Nebenstraßen diskutiert.

Neue Restaurants in Ulm: „Hans im Glück“, Mauritius und Orientalisches Steakhouse

Die Meldung, dass „Five Guys“ nach Ulm kommt, steht erneut für eine Veränderung der Gastro-Szene der Stadt. Die deutsche Burgerkette „Hans im Glück“ eröffnet im Sommer am Münsterplatz eine Filiale. Im ehemaligen China-Restaurant im Karlsbau „Dynastie“ wird es bald tropisch zugehen, das Beach-Restaurant „Mauritius“ bringt Inselfeeling in die Stadt. In der Caponniere 4, hinter der Glacis-Galerie, wird es ein orientalisches Steakhouse geben.

Hotel Lindner in den Sedelhöfen, Motel One am Münsterplatz

Doch nicht nur im Bereich der Gastronomie wandelt sich Ulm. In die Sedelhöfe wird ein Hotel Lindner mit Dachterrasse und Restaurant einziehen. Und vor wenigen Wochen wurde nach Recherche der Südwest Presse bekannt, dass Motel One in das ehemalige Abt-Gebäude am Münsterplatz zieht. Auch hier soll nach Wunsch des Besitzers des Gebäudes, Drogerie-König Erwin Müller, weitere Gastronomie entstehen. Details hierzu sind aktuell aber noch nicht bekannt.

Five Guys: Sitz in Amerika, seit 2017 in Deutschland

Five Guys ist in den USA sehr beliebt: Die Amerikaner wählten das Unternehmen im Mai 2017 zu der beliebtesten Burger-Kette. Sogar der ehemalige US-Präsident Barack Obama soll ein Fan sein und gerne seine Burger bei Five Guys essen. Nach Deutschland kam das Unternehmen im Jahr 2017. Damals sollte die erste Five-Guys-Filiale in der Mainmetropole Frankfurt eröffnen.

Five Guys auf Facebook: 1,2 Millionen Follower – aber auch Kritik

Mittlerweile gibt es in Deutschland zwölf Filialen, zwei davon in München (Pasing Arcaden und Riem Arcaden) sowie vor kurzem erst in Stuttgart in der Königstraße. Die meisten Filialen - drei an der Zahl - gibt es in Berlin. Alle Five-Guys-Locations sind auf der Homepage des Unternehmens einzusehen.

Die Facebook-Seite von Five Guys Deutschland hat mittlerweile mehr als 1,2 Millionen Follower. Dort gibt es allerdings auch Kritik: Ein User beklagt (in Bezug auf eine Wiesbadener Filiale) „schlechte Qualität“, eine andere Userin findet das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht gut.

Ein eigenes Urteil können sich die Ulmer und Neu-Ulmer dann demnächst wohl selber erlauben.