Ulm Hirschstraße Handel wünscht Aufwertung der alten Fußgängerzone

Letzte Hürde für Bahnhofplatz 7

Bebauungsplan Der Bauausschuss und der Gemeinderat werden in ihren Sitzungen heute und morgen den Weg für den Neubau am Bahnhofplatz 7 endgültig frei machen und den Bebauungsplan beschließen. Dass die Ulmer Stadträte grünes Licht geben, darf nach den bisherigen Voten in dieser Sache als sicher gelten.

Neubau Der Sedelhöfe-Investor DC Developments investiert in den vom Ulmer Büro Mühlich, Fink und Partner entworfenen Neubau rund 40 Millionen Euro. Allein die aufwendige Fassade kostet rund 4 Millionen Euro. Neben Einzelhandel im Erdgeschoss zieht ein „Me and all“-Boutiquehotel der Düsseldorfer Lindner-Gruppe ein, die auch die Dachterrassen-Bar betreibt. DC-Geschäftsführer Lothar Schubert ist überzeugt: „Dieses Haus wird der Knaller.“